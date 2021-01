SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 21 gennaio 2021

Sono stati estratti i numeri e i simboli del Simbolotto di oggi. Ecco i numeri e i simboli fortunati associati alla ruota di Bari. La Pigna (38), il Maiale (4), le Nacchere (36), L’Elica (33), l’Italia (1). CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

PRONTI PER UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO?

Stasera torna l’estrazione del Simbolotto e la caccia di numeri vincenti e simbolo. Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, è infatti in programma un altro concorso che ci avvicina sempre più alla fine del mese, quando ci ritroveremo a salutare la ruota di Bari, in promozione a gennaio. Prima di guardare così oltre, c’è un’estrazione a cui partecipare per provare a realizzare un “5” che potrebbe valere 10mila euro. Probabilmente ora starete già pensando a come spendere l’eventuale vincita, del resto le modalità di gioco sono così semplici che per giocare non serve molto tempo. Basta effettuare la propria giocata al Lotto, ricordandosi di scegliere la ruota in promozione col Simbolotto.

In questo modo si ottengono cinque numeri e altrettanti simboli con cui partecipare all’estrazione. La cinquina non va scelta, perché viene assegnata in maniera automatica dal sistema, né bisogna pagare la giocata, visto che è gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Dai numeri e simboli della propria giocata a quelli più frequenti. In attesa che escano i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto, possiamo dare uno sguardo alle statistiche. Per quanto riguarda i simbolotti frequenti, quello che si fa vedere più spesso è 1 Italia che è in vetta alla classifica a quota 34. Al secondo posto invece c’è 12 Soldato che di frequenze ne ha accumulate 32. A seguire un terzo posto affollato, perché sul gradino più basso del podio del Simbolotto ecco chi troviamo. Si tratta di 11 Topi, 36 Nacchere e 45 Rondine che invece di frequenze ne hanno collezionate 31. Ai piedi del podio è rimasto 2 Mela, a quota 30 dopo la prima estrazione della settimana. Alle sue spalle c’è un folto gruppo di simbolotti che ha 29 frequenze: 3 Gatta, 29 Diamante, 5 Mano, 4 Maiale, 21 Lupo e 18 Cerino. Dietro questa sestina di simbolotti c’è un tris che fa registrare 28 frequenze: ci riferiamo a 26 Elmo, 17 Sfortuna e 14 Baule.

© RIPRODUZIONE RISERVATA