Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 21 novembre 2020

Il Simbolotto con la nuova estrazione di oggi, sabato 21 novembre 2020, chiude un’altra settimana di concorsi. Dovrete però abituarvi ad un’attesa maggiore rispetto al solito, perché la cinquina vincente non esce più subito dopo le ore 20, al termine del viaggio tra le ruote del Lotto. La tempistica è leggermente cambiata a causa delle restrizioni introdotte dal governo per il contenimento dell’emergenza Covid. Ciò ha avuto implicazioni anche sull’organizzazione delle estrazioni, tra cui pure quella del Simbolotto. È stato disposto lo spostamento delle attività di estrazione delle sedi di Milano e Napoli a quella di Roma, pertanto il notiziario delle estrazioni è trasmesso in ritardo. Per il resto, la modalità di gioco non è cambiata: dovete giocare al Lotto scegliendo la ruota di Torino, che è quella in promozione a novembre, per ottenere la cinquina con cui sperare di centrare il “5” che vale almeno 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver indugiato tra modalità di gioco del Simbolotto e premi, passiamo alle statistiche. Anche questo è un bel modo per vivere l’attesa dei numeri e simboli vincenti di oggi. Stavolta ci concentriamo sui simbolotti ritardatari, nella speranza che la cinquina vincente di oggi possa scombinare la classifica che andiamo ora ad analizzare. Al primo posto c’è 20 Festa, che guida la graduatoria con i suoi 52 ritardi. Al secondo posto, ma a distanza, c’è 24 Pizza che è invece arrivato a quota 30. Terzo posto per 10 Fagioli, che è al gradino più basso del podio con 22 ritardi. Uno in più di 1 Italia che è al quarto posto. Sono 20 invece quelli accumulati da 27 Scala. A seguire una coppia di simbolotti molto particolare: 22 Balestra e 7 Vaso con 18 ritardi. Poi c’è 16 Naso a quota 16, mentre 33 Elica è nono con 14 ritardi. A chiudere la top ten dei simbolotti ritardatari è 44 Prigione con 13 ritardi.



