SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 21 settembre 2021

Oggi, martedì 21 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, che fa ritorno oggi con una nuova estrazione. Pochi momenti fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo trascritti per voi, annotandoli in tempo reale e associandoli con immediatezza ai simboli corrispondenti. Non va dimenticato, infatti, che la peculiarità di questo concorso trova forma e spazio proprio nell’abbinamento dei numeri ai simboli: una caratteristica in grado di conferire unicità a questo gioco, rispetto alle altre lotterie italiane.

Inevitabilmente, diventa fondamentale una verifica scrupolosa della propria schedina di gioco, in maniera tale da essere certi al cento per cento di non cestinare una giocata vincente. Oltre all’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo quindi l’esortazione a procedere con la verifica della vostra giocata anche attraverso i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Topi (11), il Soldato (12), la Rondine (45), la Rana (13), la Scala (27). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI RICCHI PREMI

Nuovo appuntamento con il Simbolotto. Come da tradizione anche oggi, martedì 21 settembre 2021, dopo l’estrazione del Lotto avverrà quella che mette in palio un primo premio da 10mila euro per ogni euro di importo investito. Ma come si fa a partecipare? Semplice: la cosa importante è giocare al Lotto. Non ci siamo confusi: è che serve proprio piazzare la propria giocata sul Lotto per vedersi “regalare” una schedina del Simbolotto.

Il tutto avviene in maniera automatica e gratuita, ad opera del sistema, che genera cinque numeri e simboli (ci auguriamo per voi vincenti!). C’è un solo requisito che bisogna ricordarsi di soddisfare: giocare al Lotto ma sulla ruota giusta. Quale? Quella in promozione, che per questo mese di settembre 2021 corrisponde alla ruota di Palermo. Cosa state aspettando a giocare?

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa fino a stasera? Manca ancora qualche ora prima dell’estrazione Simbolotto: dunque che ne dite di una bella carrellata di statistiche riguardanti i numeri ritardatari del concorso? Procediamo: davanti a tutti per numero di assenze consecutive c’è il 41 Buffone, del quale non si hanno notizie da 27 turni. Seconda piazza per il 34 Testa, che non risponde presente all’appello da 25 estrazioni, terza per il 39 Forbici, latitante da 20 concorsi.

Ai piedi del podio troviamo il 14 Baule, in ritardo da 18 turni, mentre il 45 Rondine non fa primavera da 15 estrazioni. A braccetto con la figura del volatile anche il 22 Balestra, assente a sua volta da 15 turni. Terzetto primula rossa da 14 concorsi quello composto da 42 Caffè, 36 Nacchere e 25 Natale. A completamento della top ten il 21 Lupo: nessuno lo avvista da 13 turni.

