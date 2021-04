SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 aprile 2021

Eravate a caccia dei nuovi numeri e simboli del Simbolotto subito dopo l’estrazione del Lotto di oggi 22 aprile? Se la risposta è affermativa siete approdati nel posto giusto poiché è appena arrivato il momento di procedere con una delle fasi più importanti ed attese di questa seconda giornata settimanale dedicata al gioco. E’ infatti arrivato il momento di procedere con la doverosa verifica e scoprire se la combinazione generata automaticamente e presente sulla propria scheda di gioco corrisponde a quella estratta in questa prima serata. Nel caso in cui tutti e cinque i simboli e relativi numeri dovessero corrispondere, allora possono iniziare i festeggiamenti in occasione dell’arrivo di un premio del valore di 10mila euro! E’ possibile tuttavia vincere anche nei casi in cui dovessero essere indovinati 4 simboli-numeri: in questo caso si tratterà di un premio di consolazione del valore di 50 euro. Ancor meno in caso di “3” o “2”, poiché le rispettive vincite saranno di 5 euro e un solo euro. I premi fissi in palio, tuttavia, sono del tutto indipendenti rispetto all’ordine di uscita ed all’importo giocato sulla relativa ruota abbinata al mese in corso. Ma veniamo subito alla parte più importante, ovvero la nuova combinazione del Simbolotto. Ecco la cinquina di numeri e simboli dell’estrazione di oggi, giovedì 22 aprile 2021: il Ragazzo (15), il Soldato (12), l’Elica (33), la Rondine (45), la Risata (19).



LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 22 aprile 2021

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

CHI SARANNO I VINCITORI DEL SIMBOLOTTO

Gli appassionati del gioco del Lotto sono pronti a vivere anche stasera il ritorno del Simbolotto, il gioco “gemello” che è strettamente connesso al concorso primario, arrivando subito dopo con la sua consueta combinazione di numeri e simboli. Come funziona la giocata al Simbolotto e in che modo un concorrente potrebbe sperare di vincere un bel gruzzoletto? Siamo pronti a rispondere a tutti i vostri dubbi illustrandovi le regole basilari del Simbolotto che come di consueto arriva esattamente dopo la nuova estrazione del Lotto di oggi 22 aprile. Partecipare non è mai stato così semplice dal momento che l’unico requisito è quello di eseguire una giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione che cambia ogni mese.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 20 aprile 2021: i SuperStar

Per questo aprile che si accinge a volgere al termine la ruota in promozione è quella di Genova, dopo aver abbandonato quella d Firenze nel marzo scorso ed in attesa della ruota di Milano accolta nel mese di maggio 2021. Fatto ciò, sarà assegnata in automatico sul proprio scontrino di gioco una combinazione casuale di 5 simboli e numeri tra i 45 disponibili. La giocata è assolutamente gratuita e potrebbe contribuire a far vincere un bel gruzzoletto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Siamo giunti al secondo appuntamento settimanale con il Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto. Prima di procedere con la scoperta dei nuovi ritardatari anche per questo gioco abbinato al principale, scopriamo qual è stata la combinazione della passata estrazione del martedì: 36 – Uccello, 34 -Testa, 45 – Rondine, 11 – Topi e 27 – Scala. La scoperta dei ritardatari rappresenta solo una mera curiosità dal momento che, trattandosi di una combinazione affidata esclusivamente al caso, ci si può affidare unicamente alla fortuna. In apertura di classifica con il massimo ritardo finora collezionato troviamo 8 – Braghe a quota 43 concorsi. Segue il 44 – Prigione che ha finora collezionato 32 ritardi, mentre il podio si chiude con il 9 – Culla ed i suoi 28 concorsi mancanti. Appena fuori dal podio completano la classifica il 26 – Elmo con 19 ritardi e subito alle spalle con 18 il 16 – Naso. A quota 17 troviamo il 4 – Maiale e a 16 il 2 – Mela. Si scende a 13 concorsi mancanti per il 12 – Soldato ed il 37 – Piano. Tra gli ultimi estratti, ad eccezione dei simboli del passato Simbolotto, il 41 – Buffone, il 36 – Nacchere, il 38- Pigna, il 17 – Sfortuna ed il 13 – Rana, tutti con un solo concorso mancante.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 aprile 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA