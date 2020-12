Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 22 dicembre 2020

NUOVA ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DEL 22 DICEMBRE 2020

Simbolotto nuovamente protagonista oggi, martedì 22 dicembre 2020, con la nuova estrazione post Lotto. Con il Natale che si avvicina, però, è bene anticiparvi quali sono le variazioni stabilite dall’Agenzia Dogane e Monopoli per i giorni di festa, visto che i concorsi del Simbolotto si tengono negli stessi giorni del gioco di cui è complementare, il Lotto. La prossima estrazione, in programma alla vigilia di Natale, non prevede novità: si terrà regolarmente giovedì. Sarà quella di Santo Stefano a slittare al lunedì successivo. Dunque, per il momento non c’è nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda il calendario del Simbolotto.

E non ci sono novità neppure per quanto riguarda la ruota in promozione, che infatti cambia solo mese dopo mese. Bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota di Venezia per ottenere la giocata per partecipare all’estrazione del Simbolotto di oggi nella speranza di centrare il “5” che potrebbe valere 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Mentre attendiamo il grande momento, quello dell’estrazione del Simbolotto con i numeri vincenti e i relativi simboli, entriamo nel merito delle statistiche. Nello specifico, occupiamoci dei simbolotti ritardatari. La classifica vede al primo posto 24 Pizza, che ha accumulato finora 43 ritardi. Al secondo posto troviamo 10 Fagioli che invece segue con 35 ritardi. Sono dieci in meno quelli collezionati finora da 39 Forbici, che occupa il terzo posto, quindi il gradino più basso del podio. Ai piedi del podio invece c’è 18 Cerino che di assenze ne ha registrate 20, una in più di 23 Amo.

Al sesto posto invece si trova 25 Natale con 16 assenze. Alle sue spalle due coppie che formano e completano la top ten dei simbolotti ritardatari. La prima è quella formata da 19 Risata e 32 Disco, entrambi con 13 ritardi. A seguire 21 Lupo e 28 Ombrello che invece di assenze dalle estrazioni del Simbolotto ne hanno accumulate 12.

