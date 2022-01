Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 22 gennaio 2022

Si alza il sipario anche quest’oggi, sabato 22 gennaio 2022, consentendo all’occhio umano di assistere a un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Pochi minuti fa è stata annunciata la sequenza fortunata e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale per voi lettori: ci accingiamo a fornirvela di seguito, non prima però di avere completato le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. Diviene pertanto fondamentale l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere sicuri al cento per cento di non cestinare una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”.

Non va altresì dimenticata l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Prigione (44), l’Amo (23), l’Italia (1), il Maiale (4), la Festa. (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Torna anche oggi, sabato 22 gennaio, l’appuntamento con il Simbolotto. Conoscete il gioco “gemello” del Lotto? Non è sbagliato affermare un rapporto di parentela così stretto tra i due concorsi dal momento che per partecipare al Simbolotto è necessario proprio piazzare una puntata sul Lotto. Attenzione però: la puntata dev’essere fatta non su una ruota qualunque, bensì su quella in promozione nel mese in corso. Volete sapere qual è? In questo mese di gennaio 2022 si tratta di quella di Bari. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia del premio più alto di giornata. Per chi fa l’en plein è prevista infatti una vincita da 10mila euro per ogni euro investito. Ma non disperate se mancate già il primo numero: si vince infatti anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione anche oggi, sabato 22 gennaio, l’estrazione del Simbolotto avrà luogo dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? L’abitudine de ilsussidiario.net è quella di ripassare i numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso. E così faremo pure oggi. Davanti a tutti per numero di assenze consecutive troviamo il 23 Amo, in ritardo da 28 turni. In seconda posizione c’è il 12 Soldato, che non si mette sull’attenti da 25 estrazioni. Terza piazza per il 20 Festa con 24 assenze, poi il 38 Pigna, quarto, con 23 ritardi di fila. A completare la top five c’è il 34 Testa, che non fa capolino da 21 turni. A seguire il 24 Pizza (17 assenze) e il 42 Caffè (16 ritardi). L’ottava casella è occupata dall’8 Braghe, ritardatario da 14 turni. Chiude la top ten un’accoppiata: è quella composta da 32 Disco e 44 Prigione, entrambi assenti da 13 estrazioni.

