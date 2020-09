SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 settembre 2020

Anche oggi il Simbolotto ha svelato i suoi simboli e i suoi numeri, accanto all’estrazione di oggi del Lotto. E quest’oggi la ruota fortunata è quella di Palermo, mentre i simboli sono: il vaso (numero 7), il caffè (numero 42), le forbici (numero 39), il soldato (numero 12), la mela (numero 2). CLICCA QUI PER LE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO, CRESCE L’ATTESA PER NUMERI E SIMBOLI

Il Simbolotto torna protagonista oggi, martedì 22 settembre 2020, con una nuova estrazione. Tra non molto conosceremo la combinazione vincente di numeri e simboli, quella che può valere 10mila euro per colui (o coloro) che la indovineranno. Sarà un’altra occasione per giocare con la ruota di Palermo, visto che poi nel mese di ottobre lascerà spazio a quella di Roma. Un particolare non da poco, perché per giocare al Simbolotto dovete effettuare la giocata del Lotto sulla ruota fortunata. In questo modo sulla schedina, oltre alla giocata del Lotto, troverete una cinquina di numeri e simboli. Niente magia, è il sistema ad assegnarla in maniera automatica e soprattutto gratuita. Modalità semplice, ma al tempo stesso rigorosa per partecipare al nuovo concorso del Simbolotto. I riflettori si accenderanno subito dopo l’uscita dei numeri sulle ruote del Lotto. Quindi fatevi trovare pronti dalla fortuna, magari busserà alla vostra porta…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

L’attesa per i numeri e simboli vincenti del Simbolotto è tanta, ma ce ne sono altri che possiamo analizzare ora, anche perché potremmo ritrovarne qualcuno nella cinquina fortunata di oggi. Ci riferiamo ai simbolotti frequenti, quelli che si sono fatti vedere di più finora. Al primo posto c’è Italia (1) con 29 frequenze, mentre al secondo posto resiste Rondine (45) con 26 frequenze. A quota 24, e quindi sul gradino più basso del podio, c’è Mano (5). Ai piedi del podio c’è poi un folto gruppetto di simboli e numeri che hanno raccolto le stesse frequenze. Sono da tenere d’occhio dopo l’estrazione per capire come cambia poi questa classifica. Comunque si tratta di Diamante (29), Maiale (4), Elmo (26), Nacchere (36), Cerino (18) e Mela (2). Una bella sestina di simbolotti che ha collezionato 23 frequenze. E poi ci sono Lupo (21) e Uccello (35) che completano la graduatoria con le loro 22 frequenze nel Simbolotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA