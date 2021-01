SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 23 gennaio 2021

L’estrazione tanto attesa del Simbolotto si è tenuta poco fa, quindi oltre ai numeri vincenti del Lotto abbiamo anche quelli del gioco che gli è abbinato. La particolarità è rappresentata dal fatto che ogni numero è associato ad un simbolo, quindi la cinquina fortunata è una combinazione di numeri e simboli. Questo è sicuramente uno degli aspetti più caratteristici di questo gioco, che in poco tempo si è ritagliato la sua fetta di appassionati salvo poi conquistarne sempre di nuovi. E allora non indugiamo oltre.

Ecco qui la cinquina del Simbolotto di oggi: 14 Baule, 28 Ombrello, 38 Pigna, 24 Pizza, 15 Ragazzo. Controllatela con estrema attenzione, confrontandola con quella presente sulla vostra schedina, così da capire subito se la vostra giocata è tra quelle vincenti del concorso odierno. Altrimenti dovrete rimandare alla prossima estrazione l’assalto al bottino del Simbolotto. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Si chiude un’altra settimana in compagnia del Simbolotto. Oggi, sabato 23 gennaio 2021, è fissato un altro appuntamento con la fortuna, perché c’è l’estrazione dei numeri vincenti e dei relativi simboli. Peraltro, si chiude la penultima settimana con la ruota di Bari protagonista. Poi toccherà a quella di Cagliari. Ma ci sarà ancora una settimana da vivere in compagnia con la ruota pugliese. A tal proposito, vi ricordiamo che per partecipare al nuovo concorso del Simbolotto dovete fare la vostra giocata al Lotto appunto sulla ruota barese, altrimenti non ottenete la cinquina di numeri e simboli che viene stampata in maniera automatica sulla schedina. E pure gratuitamente, visto che non si spende alcuna somma per partecipare all’estrazione del Simbolotto. In compenso, si possono vincere 10mila euro indovinando tutta la combinazione fortunata. Altrimenti dovrete ripiegare sui premi per 4, 3 o solo 2 simbolotti indovinati.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Sappiamo bene che ora l’attesa è per i numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli, ma visto che non è ancora il momento dell’estrazione del gioco complementare al Lotto, potete allora concentrarvi sulle statistiche. Del resto, offrono degli spunti interessanti proprio in vista dell’uscita della cinquina fortunata. E allora occhio ai simbolotti ritardatari, con la classifica che vede al primo posto 25 Natale con 30 ritardi, mentre 28 Ombrello segue al secondo posto con 26 ritardi. È a quota 25 invece il 35 Uccello, che così si conferma al terzo posto. Fuori dal podio invece 20 Festa con 22 ritardi. Quinto posto per 30 Cacio che ne ha collezionati 19. Alle sue spalle invece c’è una coppia di simbolotti, quella formata da 45 Rondine e 15 Ragazzo, entrambi a quota 17 ritardi. Ne ha accumulati 16 invece 40 Quadro, mentre a completare la top ten ci pensano 31 Anguria e 7 Vaso, tutti e due a quota 15 ritardi.

