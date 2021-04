SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 aprile 2021

I numeri vincenti del Simbolotto ci sono: l’estrazione si è tenuta poco fa e ci ha regalato la nuova cinquina con i relativi simboli. Siete pronti a scoprire se corrisponde a quella presente sulla vostra schedina? L’occasione è importante, visto che potreste conquistare un’importante vincita. Allora siete nel posto giusto, perché abbiamo raccolto i numeri e simboli vincenti per permettervi di verificare la vostra giocata, ma come facciamo anche per gli altri concorsi di giornata, pensiamo ad esempio a Lotto e Superenalotto, non ci stanchiamo mai di ricordare quanto è importante poi verificare la propria giocata in ricevitoria. Dunque, prendete carta e penna o quel che vi serve per segnare la combinazione fortunata, poi controllate la vostra giocata ricordandovi di fare lo stesso sui canali ufficiali. L’auspicio è che vi ritroviate tra le mani la giocata vincente. Ecco allora i cinque numeri e simboli frutto dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Ombrello (28), il Maiale (4), la Mano (5), l’Uccello (35), le Fobici (39). E buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 24 aprile 2021

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultime battute del Simbolotto per quanto riguarda il mese di aprile. Con l’estrazione di oggi, sabato 24 aprile 2021, si chiude un’altra settimana in compagnia del gioco abbinato al Lotto, ma volge al termine il viaggio tra numeri e simboli in compagnia della ruota di Genova. Poi infatti sarà protagonista la ruota di Milano. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché vi faremo da promemoria per permettervi di non sbagliare. La ruota in promozione è, infatti, fondamentale per effettuare correttamente la propria giocata al Simbolotto. Quando si gioca al Lotto, bisogna optare appunto per quella abbinata al gioco complementare, che cambia mese dopo mese.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 22 aprile: scappa ancora il Jackpot

In questo modo si ottiene la cinquina di numeri e simboli con cui partecipare alla nuova estrazione del Simbolotto. Non c’è altro modo per prendere parte al concorso, quindi anche se è tutto molto semplice, l’attenzione deve essere comunque massima.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Passiamo alle statistiche, perché è arrivato il momento di dare uno sguardo ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. In vetta alla classifica c’è 8 Braghe, che di ritardi ne ha accumulati 44 finora. Al secondo posto invece c’è 44 Prigione, più distaccato con le sue 33 assenze. Ne ha accumulate 29 invece 9 Culla, che è al terzo posto. Fuori dal podio di conseguenza 26 Elmo, che è arrivato a quota 20 ritardi. Uno in più di 16 Naso, che quindi è al quinto posto. SestoSimbolotto invece per 4 Maiale, che ha accumulato finora 18 ritardi al Simbolotto. Alle sue spalle c’è 2 Mela che gli soffia sul collo con i suoi 17 ritardi. A seguire 37 Piano che ha collezionato 14 assenze finora, mentre a completare la top ten c’è una strana coppia. Ci riferiamo a quella formata da 24 Pizza e 14 Baule, entrambi a quota 12 ritardi. Stasera, alla luce dei nuovi numeri vincenti del Simbolotto, scopriremo come cambierà questa classifica…

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 aprile 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA