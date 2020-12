Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 24 dicembre 2020

Estrazione del Simbolotto in anticipo oggi, giovedì 24 dicembre 2020, insieme a quelle del Lotto e del Superenalotto. Visto che il concorso odierno si tiene nel giorno della vigilia di Natale, l’uscita dei numeri vincenti è stata anticipata alle 18:00. In questo modo si può tentare la fortuna e poi dedicarsi ai preparativi per le feste, che quest’anno purtroppo saranno insolite a causa dell’emergenza Covid. Ma proprio l’estrazione di oggi del Simbolotto potrebbe darvi un motivo ulteriore per fare festa e permettervi di trascorrere questo Natale con maggiore serenità.

Indovinando, infatti, i cinque numeri vincenti (e relativi simboli) si possono vincere quei 10mila euro messi in palio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che quest’estate hanno raddoppiato il primo premio del gioco complementare del Lotto. Sotto l’albero, dunque, potreste trovare un regalo inaspettato, quello della Dea bendata, anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti fortunati (per i quali però si ottengono ovviamente premi minori).

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA

Le modalità di gioco del Simbolotto, peraltro, agevolano chi oggi è impegnato nei preparativi della cena della vigilia di Natale. Basta effettuare la propria giocata al Lotto sulla ruota in promozione con il suo gioco complementare, che è quella di Venezia per il mese di dicembre. In questo modo sulla schedina viene stampata anche la cinquina con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto. Una combinazione di numeri e simboli che vi viene assegnata in maniera automatica e soprattutto gratuita. Non servono altre somme per partecipare al concorso, è sufficiente l’importo speso per il Lotto.

Di conseguenza, vi ritrovate con due occasioni di vincita. La novità di oggi è che l’estrazione è stata anticipata, permettendo così anche a chi si occupa di questi concorsi di festeggiare un Natale che si spera sia il più sereno possibile per tutti. Quindi, non dimenticate di anticipare il controllo della vostra schedina, poi potrete mettere di nuovo le mani sui gustosi manicaretti che avete deciso di preparare per stasera…



