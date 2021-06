SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 giugno 2021

Con l’estrazione di oggi del Simbolotto ci avviciniamo a grandi passi alla fine del mese di giugno, quindi ci apprestiamo a salutare la ruota di Napoli. Quel che conta per i tantissimi giocatori è avvicinarsi, invece, a grandi passi alla combinazione di numeri vincenti e simboli. La speranza è di poter compiere poi il salto verso una bella vincita. Serve pragmatismo, oltre che una buona dose di fortuna, ed è quello che non deve mancare neppure quando controllerete la vostra schedina.

Se da un lato non deve venir meno la mancanza di aver centrato integralmente numeri vincenti e simboli di oggi del Simbolotto, dall’altro dovete impedire che curiosità e foga vi tradiscano. Quindi, massima attenzione durante la fase di verifica, anche perché in ballo non ci sono solo numeri, come nel caso del gioco a cui è abbinato, cioè quello del Lotto, ma anche simbolo. E allora lasciamo parlare proprio loro… Ecco i numeri e simboli vincenti del Simbolotto: l’Elica (33), il Caffè (42), i Fagioli (10), il Naso (16), l’Amo (23). (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO, CI SARANNO MAXI-VINCITE?

Siamo giunti ad un nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, il concorso speciale e gratuito che arriva subito dopo il Lotto e che permette di poter vincere un ulteriore premio aggiuntivo semplicemente contando sulla benevolenza della Dea Bendata. L’appuntamento si rinnova ad ogni estrazione del Lotto, subito dopo il completamento delle varie ruote. Come poter sfidare la sorte e tentare ancora una volta la fortuna? Le regole sono semplicissime e non richiedono alcuno sforzo particolare da parte dei potenziali concorrenti.

Per aderire al Simbolotto non è richiesto nessun costo né requisito essenziale ma solo una semplice azione: giocare al Lotto e puntare sulla ruota in promozione nel mese in corso, ovvero quella di Napoli che anche in questo finale di giugno continuerà a farci compagnia. Una volta fatto ciò non resta che attendere la nuova combinazione di numeri e simboli estratta in automatico e confrontare quella presente sul proprio scontrino. In tutto si tratta di cinque numeri ed altrettanti simboli estratti tra i 45 disponibili.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto permette di poter accumulare ulteriori vincite oltre alle eventuali realizzate nel Lotto in maniera del tutto indipendente da quest’ultimo gioco. Nel caso in cui dovessero comparire tutti i numeri ed i simboli estratti sulla propria schedina, infatti, il premio vinto sarebbe di ben 10 mila euro. Ma si vince anche con il “4” sebbene la cifra sarà di gran lunga più bassa, ovvero pari a 50 euro, così come con il “3” (5 euro) e con il “2” (1 euro). Prima di scoprire quali sono i numeri ed i simboli ritardatari in attesa della nuova estrazione odierna, sveliamo l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: l’Amo (23), il Natale (25), il Quadro (40), la Pizza (24), il Ragazzo (15).

In riferimento ai ritardatari, infine, ecco qual è la top ten relativa a simboli e numeri del Simbolotto. Ai fini del gioco in sé non comporta alcuna strategia. In cima resiste il 2 Mela con un ritardo di 43 concorsi, seguito dal 10 Fagioli, a quota 32. Chiude il podio con 31 ritardi collezionati il 31 Anguria. Subito fuori vanno a completare la top ten il 12 Soldato (26), il 4 Maiale (25), il 41 Buffone (22), il 33 Elica (21). Ed ancora il 45 Rondine (18), il 7 Vaso e il 22 Balestra entrambi con un ritardo di 17 concorsi.



