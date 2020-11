Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 24 novembre 2020

Il Simbolotto con la sua nuova estrazione di oggi, martedì 24 novembre 2020, apre l’ultima settimana di concorsi del mese. Questo vuol dire anche che è l’ultima settimana con la ruota di Torino in promozione. Ci sembrava ieri quando salutavamo quella di Roma per accogliere la ruota piemontese, ora invece ci apprestiamo a mandare quest’ultima in archivio. All’orizzonte c’è la ruota di Venezia: sarà lei quella con cui chiuderemo l’anno del Simbolotto. Ma restiamo concentrati sul presente. Per un’altra settimana, dunque, per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisognerà giocare al Lotto optando per la ruota di Torino, che è appunto quella in promozione nel mese di novembre. Così avremo la nostra cinquina di numeri e simboli da controllare dopo l’estrazione del Lotto, gioco di cui il Simbolotto è complementare. Finito il viaggio tra le ruote del Lotto, cominceremo dunque quello tra numeri e simboli per scoprire se viene centrato il “5” tanto ambito.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Ora è il momento delle statistiche, a cui ci dedichiamo sempre a ridosso della nuova estrazione del Simbolotto. La fase che precede l’uscita dei numeri vincenti è fatta di grande attesa, che però si può affrontare concentrandosi sulle curiosità e quindi dando uno sguardo ad altri numeri. Partiamo allora da simbolotti ritardatari. Il 20 Festa è al primo posto di questa speciale classifica con i suoi 53 ritardi, mentre 24 Pizza segue con 31 assenze. Terzo posto per 10 Fagioli più staccato con 23 ritardi. Ai piedi del podio resta 1 Italia, che ha solo un distacco dal simbolotto che lo procede. A chiudere la top five il 27 scala a quota 21. E poi ci sono i simbolotti frequenti, che hanno quindi un trend opposto a quelli che finora vi abbiamo elencato. Primo posto per 1 Italia in questo caso con 30 frequenze, una in più di 36 Nacchere che è al secondo posto. Terzo per 21 Lupo, a pari merito con 45 Rondine. Il quinto simbolotto frequente è 2 Mela, a quota 27.



© RIPRODUZIONE RISERVATA