Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 24 settembre 2020

Entriamo nel vivo della settimana con nuove estrazioni, tra cui quella del Simbolotto. Dopo il Lotto, toccherà al suo gioco complementare che non regala solo numeri vincenti, ma anche simboli. Sarà un’altra occasione per giocare con la ruota di Palermo, visto che poi nel mese di ottobre si cambierà. Chi si accinge solo ora a tentare la fortuna col Simbolotto si starà probabilmente chiedendo cosa abbia a che fare una ruota del Lotto con questo gioco. La ragione è semplice: questi due giochi sono legati tra loro, al punto che per partecipare al Simbolotto bisogna giocare al Lotto sulla ruota in promozione. In questo modo, infatti, si ottiene proprio sulla schedina del Lotto una cinquina di numeri e simboli con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto. E ciò in maniera del tutto gratuita e automatica. Questo vuol dire che né dovete scegliere la cinquina da giocare, né dovete sborsare alcuna somma perché è sufficiente quella del Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

È salita subito alle stelle l’attesa per i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, ma nel frattempo possiamo analizzare le statistiche. A partire dalla classifica dei simbolotti ritardatari, perché tra loro potrebbe nascondersi almeno uno che potrebbe finalmente uscire nell’appuntamento di oggi. In vetta c’è 20 Festa, che ha accumulato 27 ritardi. Al secondo posto c’è 37 Piano che ha collezionato un ritardo in meno. Terzo posto per 33 Elica, a quota 24. Fuori dal podio c’è 33 Uccello con 23 ritardi, a seguire 16 Naso con 19 assenze. Poi un tris di simbolotti: 31 Anguria, 32 Disco e 19 Risata tutti e tre a quota 14 ritardi. Uno in meno per 14 Baule. Questo viaggio tra i numeri e simboli ritardatari si conclude con un tris di simbolotti: 34 Testa, 45 Rondine e 15 Ragazzo che hanno tutti e tre 12 ritardi. Ora resta da capire se queste assenze aumenteranno o se invece per qualcuno la fuga si interromperà bruscamente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA