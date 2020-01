Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 25 gennaio 2020

Pronti per un’altra cinquina vincente del Simbolotto? Con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto torna anche quella del Simbolotto, opzione di gioco del primo concorso sopraccitato. Un appuntamento fisso ormai da quando è stato lanciato, a cui molti appassionati del Lotto si sono infatti affezionati. Per qualcuno forse è nato tutto per caso. È bastato fare una giocata al Lotto e scoprire che la ruota prescelta era quella in “promozione” quel mese col Simbolotto. E così ci si è ritrovati sulla schedina una giocata ulteriore, un’altra chance di vincita. Per altri invece la scelta può essere stata consapevole. Sono aspetti a cui non bada la fortuna, che gira l’Italia portando con sé una buona dote di premi. Finora sono ventisette le cinquine vincenti realizzate in tutta Italia col Simbolotto, ma siamo sicuri che vogliate dare una scossa importante a questo contatore. E l’estrazione di oggi, sabato 25 gennaio 2020, rappresenta una bella occasione in tal senso. GUARDA I NUMERI DELL’ESTRAZIONE DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, LOTTO: 5MILA EURO A VERONA

Il Simbolotto di recente ha premiato Verona. Il gioco collegato al Lotto ha portato una bella vincita nel capoluogo veneto. Qui infatti sono stati vinti 5mila euro. E il Veneto così può festeggiare per la terza volta da quando è stato lanciato il gioco, cioè il 18 luglio dell’anno scorso. Il 9 ottobre scorso furono vinti sempre 5mila euro a Lonigo, in provincia di Vicenza, mentre il 2 dicembre è stata registrata la vincita massima della storia di questo gioco, cioè 35mila euro, vinti a Castelfranco Veneto. E questo conferma che il legame tra i numeri e i simboli funziona. Il Simbolotto ha avuto rapida diffusione, e non solo in Veneto. Del resto è molto semplice giocare: basta fare una normale giocata al Lotto sulla ruota mensilmente in promozione, che è ancora Bari per gennaio, e poi controllare al termine dell’estrazione i cinque simboli stampati sulla schedina, scelti tra i 45 possibili. Si può fare festa se escono tutti e cinque, ma si vince anche con 4, 3 o solo 2 punti.

