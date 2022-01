SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 gennaio 2022

Nella serata di oggi, martedì 25 gennaio 2022, si palesa nuovamente il tradizionale appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata comunicata pochi istanti fa e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale. Ci apprestiamo di conseguenza a fornirla a voi lettori, non prima però di aver eseguito le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. È imprescindibile, inoltre, eseguire un controllo accurato della vostra schedina, così che possiate essere sicuri di non cestinare una giocata bollata erroneamente come “non vincente”.

Non va poi scordata l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Funghi (43), il Baule (14), la Risata (19), il Maiale (4), il Caffè (42). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO REGALARE SOGNI CON LE SUE VINCITE

Il Simbolotto torna protagonista oggi, martedì 25 gennaio 2022, con una nuova estrazione che vede protagonista la ruota di Bari. È quella, infatti, a cui è associato questo mese. Dunque, anche stavolta basta effettuare una giocata al Lotto sulla ruota pugliese per ottenere gratuitamente una giocata al Simbolotto con cui si possono vincere 10mila euro indovinando i cinque numeri vincenti (e relativi simboli).

Nel momento in cui si effettua la giocata, non ci sono numeri da scegliere, perché la giocata oltre ad essere gratuita è anche casuale, quindi i numeri vengono assegnati (e di conseguenza stampati) automaticamente. Non c’è quindi da studiare né pensare a numeri e simboli da giocare, il gioco sta tutto nel momento in cui si apre l’estrazione del Simbolotto. Oltre al primo premio da 10mila euro, c’è il 4 che vale 50 euro, mentre 5 euro vanno a coloro che centrano il 3, mentre con il 2 si vince un euro.

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Diamo uno sguardo alle statistiche del Simbolotto in vista dell’estrazione dei numeri e simboli vincenti. Soffermiamoci sui ritardatari, che vede in vetta alla classifica 12 soldato con 26 ritardi, davanti al 38 pigna che invece di assenze ne ha accumulati 24. A terzo posto c’è il 34 testa che invece manca da 22 concorsi. Usciamo dal podio: al quarto posto al 24 pizza con 18 ritardi. A seguire il 42 caffè con 17 ritardi. Sono 15 le assenze per 8 braghe. Settimo posto invece per 32 disco con 14 ritardi. Sono 13 per 36 nacchere e 29 diamante. A completare la top ten c’è 29 diamante che invece ha accumulato 13 ritardi. Questa classifica potrebbe cambiare, anche molto sensibilmente, in seguito alla nuova estrazione del Simbolotto, che aspettiamo con attenzione per potervi fornire i numeri vincenti e favorire le operazioni di controllo delle vostre schedine, nella speranza che possa essere un concorso fortunato.

