Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 25 marzo 2021

Nuovo appuntamento con il gioco Simbolotto nella prima serata di oggi, giovedì 25 marzo 2021. Siamo giunti alla seconda estrazione della settimana che, come ormai noto, va ad agganciarsi a quella del gioco del Lotto di cui il Simbolotto rappresenta il suo “gemello”. Per chi ancora non conoscesse questa ulteriore possibilità di aumentare le eventuali vincite spieghiamo subito che il Simbolotto rappresenta l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. Questa viene in automatico abbinata in maniera del tutto gratuita ad ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.

Per questo mese di marzo, per il Simbolotto la ruota in promozione è quella di Firenze. Per poter accedere e tentare la fortuna senza alcun costo aggiuntivo, occorre solo puntare sulla ruota del Lotto in promozione ed attendere che il sistema del tutto automatico vada a generare la cinquina di numeri e simboli. Si tratta dunque di una ulteriore possibilità concessa a chi solitamente gioca al Lotto per incrementare il proprio bottino.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE

Giocare al Simbolotto è qualcosa di estremamente semplice e non richiede alcuna conoscenza particolare ma solo una buona dose di fortuna. L’estrazione avviene al termine del concorso del Lotto: dopo aver scoperto i numeri delle 11 ruote, vengono estratti 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Come scoprire se la serata si è rivelata fortunata? Per conoscere l’esito e sapere se si rientra o meno tra i vincitori è sufficiente confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti. Si vince in base a quanti simboli sono presenti indipendentemente dall’importo della giocata sulla specifica ruota e dall’ordine.

Ciò che occorre tenere a mente è che l’esito del gioco è assolutamente indipendente dalla giocata base eseguita sul Lotto e le vincite eventuali di questo gioco possono sommarsi a quelle del Simbolotto. Il premio massimo con quest’ultimo gioco opzionale è pari a 10mila euro con il “5”, mentre si scende a 50 euro con il “4”, 5 euro con il “3” ed appena 1 euro con il “2”.



