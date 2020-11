Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 26 novembre 2020

Penultima estrazione di novembre per il Simbolotto, che è di nuovo protagonista oggi, giovedì 26 novembre. È quindi anche il penultimo appuntamento in compagnia della ruota di Torino, che da dicembre non sarà più in promozione per lasciare spazio a quella di Venezia. Questo vuol dire che è la penultima volta che fate una giocata al Lotto scegliendo la ruota piemontese per ottenere così la giocata al Simbolotto. Di fatto, è questa la modalità di gioco: basta seguire questa procedura per ottenere sulla propria schedina del Lotto anche una giocata per partecipare al concorso odierno del suo gioco complementare. Il Simbolotto è, infatti, sempre abbinato al Lotto. Nasce così e non potrebbe essere diversamente, visto che sono due giochi legati tra loro per caratteristiche e modalità di gioco. E per chi vi gioca rappresenta un’occasione ulteriore per tentare la fortuna, peraltro gratuitamente, visto che la giocata del Simbolotto è sempre gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Inoltre, è pure automatico come gioco. Al Simbolotto, infatti, non si scelgono i numeri e relativi simboli da giocare per l’estrazione. Ci pensa il “sistema” ad assegnarveli automaticamente quando effettuate la giocata al Lotto sulla ruota in promozione con il suo gioco complementare. Tutto molto semplice, ma anche molto rapido. L’attesa invece non può sembrarvi tale, ma per questo abbiamo pensato di farvi soffermare sulle statistiche di questo gioco. Soffermiamoci allora sui numeri frequenti del Simbolotto, nello specifico sulla sua classifica. Al primo posto c’è 1 Italia con 30 frequenze. È tallonato dalla coppia 36 Nacchere-45 Rondine che è a quota 29. Terzo posto invece per 21 Lupo con 28 frequenze. A seguire un’altra coppia, quella formata da 2 Mela e 26 Elmo con 27 frequenze. Poi c’è un gruppo formato addirittura da sei simbolotti con le stesse frequenze, cioè 26. Si tratta di 14 Baule, 29 Diamante, 5 Mano, 3 Gatta, 11 Topi e 18 Cerino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA