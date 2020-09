Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 26 settembre 2020

Simbolotto dopo Lotto: non cambia la procedura di estrazione, che torna oggi sabato 26 settembre 2020. Dopo il viaggio tra numeri vincenti e ruote, toccherà alla cinquina di simbolotti. E noi siamo pronti a scoprirla e a proporvela per permettervi di controllare la vostra giocata, nella speranza che sia tra quelle fortunate. A tal proposito, è bene ricordare a chi si avvicina per la prima volta al gioco complementare del Lotto che il Simbolotto ha modalità di gioco molto semplici. Dovete giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che per il mese di settembre è quella di Palermo. In attesa di accogliere quella di Roma ad ottobre, bisogna continuare così. In questo modo sulla schedina del Lotto viene stampata una cinquina di numeri e simboli, quelli appunto del Sinbolotto. Senza corrispondere altre somme, senza sceglierla. Questo perché il sistema provvede gratuitamente e automaticamente ad assegnarla.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

I tanti appassionati del Simbolotto non vedono l’ora di scoprire numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi. La cinquina fortunata può valere infatti 10mila euro. Ora però ci si può concentrare sui simbolotti frequenti, perché tra l’altro potrebbe esserci qualcuno che sarà protagonista stasera, viste le caratteristiche di questi numeri e simboli. Diamo allora uno sguardo alla classifica. Al primo posto c’è Italia (1) con 29 frequenze, secondo posto per Rondine (45) a quota 26. Terzo posto condiviso da Mano (5), Mela (2) e Diamante (29), che sono sul gradino più basso del podio con le loro 24 frequenze. A seguire poi un poker di simbolotti con 23 frequenze: si tratta di Maiale (4), Nacchere (36), Cerino (18) ed Elmo (26). La top ten dovrebbe chiudersi con Lupo (21), che ha 22 frequenze, ma sono le stesse di Uccello (35), quindi dobbiamo “allargarla” in attesa degli “aggiornamenti” di stasera.



