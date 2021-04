Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 27 aprile 2021

Estrazione del Simbolotto in programma oggi, 27 aprile 2021, come ogni martedì. Gli appuntamenti di questo gioco sono, infatti, previsti nello stesso giorno in cui si tengono i concorsi del Lotto, gioco a cui è abbinato. A tal proposito, siamo alle ultime battute per la ruota di Genova, che in tutto il mese di aprile è stata protagonista. Per giocare, infatti, bisogna effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che sta per cambiare. A maggio, infatti, è il turno di quella di Milano. Un viaggio mese dopo mese tra le ruote del Lotto, ma ora restiamo concentrati sull’estrazione di oggi, perché si può ottenere una vincita molto interessante indovinando i numeri e simboli vincenti.

Noi siamo pronti a raccoglierli e a proporveli per permettervi di verificare la vostra giocata del Simbolotto. Anche perché in ballo ci sono altre categorie di vincita, visto che si può ottenere un premio anche indovinando 2 soli numeri e simboli della combinazione vincente.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Ora invece è il momento delle statistiche del Simbolotto, quello che ci permette di fare il punto della situazione in vista della nuova estrazione di oggi. Ci concentriamo su numeri e simboli ritardatari, perché potrebbero regalarci qualche sorpresa stasera. Ci sono simbolotti che, infatti, si fanno desiderare ma potrebbero scombinare la situazione, così pure la classifica. Per ora al primo posto c’è 8 Braghe con 45 ritardi, a seguire al secondo posto invece 44 Prigione con 34 assenze. Terzo posto invece per 9 Culla, che ne ha collezionate 30. Fuori dal podio 26 Elmo, attardato con i suoi 21 ritardi. Ma è uno in più per conservare il quarto posto a dispetto del 16 Nasco che è appunto a quota 20. Alle spalle c’è 2 Mela con 18 ritardi. Settimo posto per 37 piano che ha 15 ritardi, sono 13 invece le assenze per 14 Baule e 24 Pizza, poi a quota 11 troviamo 25 Natale e 1 Italia. Presto i numeri vincenti con i relativi simboli del Simbolotto, che ci permetteranno anche di aggiornare questa speciale classifica.

