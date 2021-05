SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 maggio 2021

Il Simbolotto ci regala i suoi nuovi numeri vincenti e lo fa nel penultimo appuntamento del mese di maggio. Tra poco, dunque, saluteremo la ruota di Milano per passare a quella di Napoli, ma è un aspetto che ora passa in secondo piano. L’attenzione è, infatti, rivolta tutta alla cinquina di numeri e simboli fortunati con cui verificare se è stata centrata una bella vincita. A tal proposito, abbiamo raccolto la combinazione fortunata appena è stata estratta, così da permettervi di poter procedere rapidamente con il controllo della schedina. Fate però attenzione ad ogni numero e simbolo, poi procedete con la verifica presso la vostra ricevitoria di riferimento (o una qualsiasi) per poter essere completamente sicuri di aver vinto. Può sembrarvi uno step superfluo, invece è molto importante ed è tutt’altro che trascurabile. Ecco allora i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: le Braghe (8), la Rana (13), il Quadro (40), il Natale (25), il Baule (14). (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: APPUNTAMENTO FORTUNATO QUELLO DI OGGI?

Come ogni giovedì si rinnova l’appuntamento di metà settimana con il Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto e che potrebbe portare a vincite un premio extra di ben 10 mila euro! Riuscirci è estremamente semplice ma soprattutto gratuito e non richiede alcuna strategia o sforzo particolari. Come fare allora a tentare la sorte e sperare di essere travolti da un’ondata di fortuna in vista del nuovo concorso di oggi? Mettetevi comodi e preparatevi a prendere nota poiché vi accorgerete che non c’è nulla di più semplice che aderire al Simbolotto in occasione dell’estrazione di oggi 27 maggio 2021. L’unico requisito richiesto consiste nell’eseguire la propria giocata del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso che, almeno per quello di maggio, è rappresentata dalla ruota di Milano. Poi sarà tutto in divenire in quanto non vi sarà richiesto altro, anche sul piano economico.

Se siete disposti ad accettare di poter giocare i propri numeri preferiti sulla ruota milanese, allora siete già a metà dell’opera. Per il resto possiamo anticiparvi che il tutto avverrà in maniera automatica: al momento della vostra giocata sarà prodotto uno scontrino aggiuntivo e gratuito contenente 5 simboli e relativi numeri tra i 45 disponibili e che vi darà accesso all’estrazione del Simbolotto che arriverà immediatamente dopo il Lotto.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quattro interessanti opportunità di vincita grazie al Simbolotto anche dopo l’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 27 maggio 2021. Oltre al primo premio in palio a chi si ritroverà sul proprio scontrino tutti e cinque i simboli ed i numeri estratti, sarà possibile vincere anche con il “4” (50 euro), con il “3” (5 euro) e persino con il “2” (1 euro)! In attesa di scoprire la nuova combinazione, a seguire daremo uno sguardo ai ritardatari nel Simbolotto, non prima di aver svelato l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: la Gatta (3), la Prigione (44), l’Italia (1), le Nacchere (36), l’Uccello (35). Spazio ora alla top ten dei ritardatari: chi troveremo in cima questo giovedì? Da ben 31 concorsi resiste il 2-Mela seguito da 37-Piano che ad oggi ha collezionato 28 ritardi. Completa il podio a quota 20 estrazioni in ritardo il 10-Fagioli. Nella top ten dei ritardatari troviamo anche il 31-Anguria (19) seguito dal 30-Cacio (17). Entrambi a quota 16 concorsi mancanti si piazzano nei piani alti della classifica anche il 38-Pigna e 13-Rana. Chiude la top ten un trio di tutto rispetto: 34-Testa (15), 12-Soldato (14) e 4-Maiale (13).

