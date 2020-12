Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 28 dicembre 2020

Il Simbolotto torna oggi, 28 dicembre 2020, per una insolita estrazione di lunedì. Di solito, infatti, il gioco abbinato al Lotto è protagonista il martedì, giovedì e sabato, essendo legati. Il calendario delle estrazioni del Simbolotto, però, è stato modificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a ridosso delle feste di Natale. L’estrazione che era in programma sabato 26 dicembre 2020 è stata posticipata ad oggi, in quanto era il giorno di Santo Stefano. Per il resto, non cambia nulla: bisogna giocare al Lotto prediligendo la ruota di Venezia, che è quella in promozione a dicembre per partecipare al Simbolotto.

Così si ottiene la cinquina di numeri e simboli per partecipare al concorso odierno. La combinazione viene stampata sulla schedina in maniera automatica, quindi non dovete sceglierla, e gratuita. Questo vuol dire che non dovete sborsare altre somme rispetto a quella destinata per giocare al Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Non può mancare l’appuntamento con le statistiche del Simbolotto, soprattutto quando si è in attesa dei numeri vincenti con relativi simboli. Scopriamo allora qual è la classifica dei simbolotti ritardatari, perché magari almeno uno tra questi potrebbe terminare la sua fuga proprio con il concorso odierno. Al primo posto c’è 24 Pizza che ha accumulato 45 ritardi finora. Al secondo posto invece troviamo il 10, il cui simbolo è rappresentato dai Fagioli: nel suo caso le assenze sono 37. Al terzo posto 39 Forbici che occupa il gradino più basso del podio con 27 ritardi. Quarto posto per 25 Natale, che abbiamo appena trascorso: sono 18 per lui i ritardi. A seguire una coppia di simbolotti: 19 Risata e 32 Disco, entrambi a 15 ritardi. Poi troviamo 28 Ombrello e 21 Lupo con 14 ritardi. Alle loro spalle 35 Uccello con 13 assenze. A completare la top ten la coppia 27 Scala e 16 Naso che di ritardi invece ne hanno registrati 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA