Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 28 gennaio 2021

La caccia al “5” del Simbolotto riparte oggi, giovedì 28 gennaio 2021, con una nuova estrazione. È in programma questa sera, come al solito in compagnia di Lotto, di cui è complementare, e Superenalotto. Una serata di numeri vincenti, ma nel caso di questo gioco sono protagonisti anche i simboli. Ad ogni numero ne è associato uno, pertanto la cinquina è una combinazione di numeri fortunati e relativi simboli. Una particolarità di questo gioco che ha attirato tanti appassionati sin dalla sua introduzione.

Il successo è legato anche al fatto che il Simbolotto ha una modalità di gioco semplice.Basta infatti effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione con il Superenalotto, che nel caso di gennaio è quella di Bari. Ed è finita qui: sulla schedina di gioco del Lotto viene stampata una cinquina di numeri e simboli. Tutto in maniera automatica, quindi non bisogna scegliere i numeri-simboli. Ma è anche tutto gratuito, perché non bisogna aggiungere nulla rispetto all’importo per la giocata del Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

In attesa che arrivi il grande momento del Simbolotto, con la sua estrazione di oggi dei numeri vincenti (e relativi simboli), passiamo alle statistiche. C’è un tema interessante da approfondire ed è quello che riguarda i simbolotti frequenti. Al primo posto di questa speciale classifica c’è 1 Italia che di frequenze ne ha collezionate 35. Al secondo posto c’è una coppia, quella formata da 36 Nacchere e 12 Soldato che invece ne hanno accumulate 32. Alle loro spalle, al terzo posto, un’altra coppia, in questo caso formata da 11 Topi e 45 Rondine con 31 frequenze. Fuori dal podio 4 Maiale e 2 Mela, che invece sono a quota 30.

C’è poi un gruppone di ben otto simbolotti che hanno raggiunto le stesse frequenze, allargando così la top ten. Si tratta di 26 Elmo, 38 Pigna, 3 Gatta, 29 Diamante, 5 Mano, 14 Baule, 21 Lupo e 18 Cerino che di frequenze ne hanno fatte registrare 29. Tutto però può cambiare stasera alla luce della nuova estrazione del Simbolotto.



