Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 28 novembre 2020

Il Simbolotto saluta con l’estrazione di stasera la ruota di Torino. Oggi, sabato 28 novembre 2020, è infatti in programma l’ultimo concorso del mese per quanto riguarda la ruota in promozione con il Lotto. Di conseguenza, questo è l’ultimo appuntamento in cui per ottenere una giocata al Simbolotto dovete giocare al Lotto optando per la ruota piemontese. Dalla settimana prossima il testimone passerà alla ruota di Venezia. Ma prima di pensare alla ruota veneta, restiamo focalizzati sull’appuntamento odierno, con il quale si possono vincere 10mila euro. Questo il premio riservato a chi riesce a centrare la cinquina fortunata stasera. Il “5” resta quindi la categoria più ambita da chi gioca al Simbolotto, ma chiaramente non è l’unica che garantisce un premio. Si può vincere infatti anche centrando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. L’importo dei premi cambia ovviamente, quel che invece non cambia è la voglia di vincere.

SIMBOLOTTO, LOTTO: MODALITÀ DI GIOCO E RITARDATARI

Vi abbiamo parlato dei premi del Simbolotto, ma è bene approfondire anche la questione relativa alla modalità di gioco che abbiamo solo sfiorato. Vi abbiamo parlato della ruota in promozione, che ha un ruolo chiave come avete avuto modo di notare. Ma è importante sapere, in particolare per chi non ha confidenza con questo gioco abbinato al Lotto, che non dovete scegliere alcuna cinquina di numeri e simboli. Una volta effettuata la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, viene stampata la combinazione del Simbolotto sulla schedina in maniera gratuita e soprattutto automatica. Quindi, non dovete pagare la giocata, limitandovi a farlo solo per il Lotto, e non dovete neppure scegliere la cinquina. Passiamo alle statistiche, in particolare alla top five dei simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è 20 Festa con 55 ritardi, a seguire 24 Pizza a quota 33, mentre al terzo posto c’è 10 Fagioli con 25 ritardi. Ai piedi del podio 1 Italia con 24 ritardi, quinto posto per 33 Elica a 17.



