SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 29 agosto 2020: i simboli di oggi

Il Simbolotto è stato protagonista qualche minuto fa della nuova estrazione di oggi, sabato 29 agosto. Numeri vincenti e relativi simboli sono quindi disponibili. Non dovete fare altro che segnarli e confrontarli con quelli presenti sulla vostra schedina per scoprire se le cinquine combaciano: 18 cerino, 6 luna, 5 mano, 10 fagioli, 44 prigione. In tal caso avrete vinto ben 10mila euro. Ma attenzione, perché al Simbolotto si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Con i nuovi numeri e simboli fortunati si aggiorna la classifica dei numeri frequenti. Scopriamo allora cosa è cambiato alla luce della nuova estrazione. Al primo posto Italia (1) con 28 frequenze, a seguire Rondine (45) al secondo posto a quota 26, mentre al terzo posto c’è Mano (5) con 24 frequenze. Sono invece 22 per un gruppo di tre simbolotti: Uccello (35), Diamante (29) ed Elmo (26). A seguire poi Maiale (4) e Baule (14) entrambi a quota 21 insieme a Cerino (18). Sono invece 20 per un quartetto di simbolotti: Nacchere (36), Topi (11), Ragazzo (15) e Cacio (30). (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Un sabato ricco di estrazioni che si chiude con quella del Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Questo è l’appuntamento in cui salutiamo la ruota di Genova, perché a settembre sarà protagonista quella di Palermo. E quindi per l’ultima volta dovrete giocare sulla ruota ligure per ottenere automaticamente e gratuitamente la cinquina del Simbolotto, che quindi è anche casuale. C’è poco da fare, anche da aspettare, perché dopo l’uscita dei numeri vincenti sulle ruote del Lotto, i riflettori si accenderanno sul Simbolotto. L’estrazione peraltro si svolge presso la sede di Roma di Lottomatica dopo il gioco a cui è abbinato ed è eseguita tramite un’urna movimentata elettronicamente che estrae i numeri vincenti. Noi ci faremo trovare pronti per raccoglierli e proporveli così da permettervi di effettuare subito la vostra giocata nella speranza che siano tra quelle vincenti e che quindi vi portino una bel premio.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo l’ultima estrazione del Simbolotto, quella di giovedì, aggiorniamo le statistiche, in particolare la classifica dei numeri e simboli ritardatari. Al primo posto c’è Balestra (22) con 32 assenze, una in più della Culla (9) che di conseguenza è al secondo posto. Terzo invece per la Rana (13) che invece di ritardi ne ha accumulati 21. Ai piedi del podio Festa (20) ed Elmo (26), entrambi a 16 ritardi. Invece sono 15 le assenze che ha collezionato Piano (37) finora al Simbolotto. Alle sue spalle una strana coppia: Elica (33) e Natale (25) che non si vedono da 13 appuntamenti. E poi c’è Uccello (35) che invece ha saltato 12 appuntamenti. A chiudere la top ten non c’è solo Soldato (12) con 11 assenze, perché altrettante ne ha accumulate Prigione (44). L’estrazione di oggi sarà allora interessante anche per capire come cambierà questa graduatoria alla luce dei nuovi numeri e simboli vincenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA