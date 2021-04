SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 aprile 2021

State cercando i nuovi numeri e simboli del Simbolotto subito dopo il Lotto di oggi 29 aprile? Siete allora nel posto giusto poichè come da tradizione è arrivato il momento di conoscere la nuova serie di numeri e simboli relativa al concorso centrale della settimana. Adesso però è arrivato il momento fatidico di procedere con la doverosa verifica e scoprire se la combinazione generata in automatico al momento della giocata del Lotto corrisponde totalmente o in parte a quella presente sul proprio scontrino di gioco rilasciato al momento della giocata. Cosa accade nel caso in cui tutti e cinque i numeri saranno messi a segno? In quel caso preparatevi a dare inizio ai festeggiamenti in quanto significherà entrare in possesso del premio maggiore messo in palio e pari a 10 mila euro! Con il Simbolotto però si vince anche con il “4” passando tuttavia ad un premio di 50 euro. Sarà addirittura inferiore nel caso in cui dovessero essere indovinati 3 o 2 numeri-simboli: in quel caso i premi saranno rispettivamente di 5 e 1 euro. Ma veniamo subito alla parte più interessante della serata, ovvero la nuova combinazione del Simbolotto. Ecco la cinquina di numeri e simboli dell’estrazione di oggi, giovedì 29 aprile 2021: i Topi (11), la Gatta (3), il Quadro (40), la Prigione (44), la Risata (19) (Agg. di Emanuela Longo)

Anche stasera, 29 aprile, subito dopo il Lotto torna l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco complementare che dà la possibilità agli appassionati di poter aumentare le possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto in maniera del tutto semplice e gratuita. Quello di stasera rappresenta l’ultimo appuntamento del mese in compagnia della ruota di Genova che è stata protagonista in questo aprile 2021, dal momento che ogni mese vede la propria ruota abbinata. Siete attratti dalle modalità di questo gioco “gemello” a quello del Lotto ma non avete la più pallida idea di come poter tentare la fortuna in occasione del nuovo concorso del Lotto in programma per il prime time odierno? Niente paura: siamo pronti a schiarirvi ogni dubbio e fornirvi ogni informazione utile sulle regole basilari in vista della prossima estrazione. Partecipare al Simbolotto, in realtà, è semplicissimo poichè il solo requisito richiesto è quello di eseguire una giocata del Lotto sulla ruota in promozione, ovvero in questo caso quella di Genova.

Dal prossimo concorso di sabato 1 maggio, in occasione dell’ingresso del nuovo mese saluteremo definitivamente la ruota attuale per fare spazio alla ruota di Milano, protagonista del Simbolotto per tutto maggio 2021. Quindi, in automatico sarà assegnata sul proprio scontrino di gioco una combinazione casuale di 5 simboli e numeri tra i 45 disponibili grazie alla giocata gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Anche il Simbolotto vede ad ogni concorso la presenza dei suoi simboli (e numeri) ritardatari. Il gioco che arriva dopo il Lotto continua ad interessare un numero sempre maggiore di appassionati che sperano di poter vincere un premio in più oltre a quello del concorso gemello. Nella passata estrazione del martedì, la combinazione estratta è stata la seguente: il Disco (32), il Caffè (42), la Balestra (22), le Braghe (8), il Cerino (18). Passiamo ora all’angolo curiosità legato ai ritardatari nel Simbolotto, ricordando sempre che l’estrazione della combinazione è del tutto affidata al caso, e dunque alla fortuna. In apertura di classifica troviamo subito il massimo ritardatario rappresentato dal 44 – Prigione, con un ritardo accumulato di ben 35 concorsi; lo segue a quota 31 concorsi il 9 – Culla. Il podio si completa con il 26 – Elmo assente da 22 estrazioni. I principali ritardatari che troviamo appena fuori dal podio sono invece 16 – Naso con 21 ritardi collezionati; 2 Mela assente da 19 estrazioni; 37 – Piano con un ritardo di 16 concorsi ed ancora il 24 – Pizza ed il 14 – Baule, in entrambi i casi con 14 concorsi mancati.

