Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 giugno 2021

Un’altra serata di numeri vincenti del Simbolotto può ufficialmente cominciare. A dare il via non può che essere la combinazione fortunata di numeri e simboli di oggi, martedì 29 giugno. L’ultima estrazione del mese di giugno, ma non in assoluto, perché questo gioco è stato nuovamente rinnovato. Ci saremmo sorpresi del contrario, visto il grande successo che ha riscosso in tutti questi mesi. Del resto, si tratta di un gioco in primis gratuito, quindi in quanto tale offre un’ulteriore occasione di vincita senza dover spendere altre somme. Ma è anche diverso dai soliti concorsi, perché abbina ai numeri i simboli, aspetto che lo rende divertente anche in fase di verifica delle giocate. Potete infatti controllarle partendo proprio dai simboli per poi passare ai numeri e viceversa. Un controllo incrociato che potrebbe regalarvi delle belle sorprese. È quel che vi auguriamo stasera in occasione di questa nuova estrazione del Simbolotto. Ecco i numeri e simboli vincenti: l’Amo (23), la Festa (20), la Scala (27), le Forbici (39), la Risata (19).

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: GIORNATA FORTUNATA?

Ritorna anche oggi, martedì 29 giugno 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Siete tra i pochi che non conoscono il regolamento di questo concorso? Davvero non sapete come si partecipa all’estrazione che segue in linea temporale quella del Lotto? Rimediamo subito spiegandovi il meccanismo del gioco. Partiamo dalla fine, cioè dicendo che l’obiettivo è azzeccare la cinquina di numeri e simboli vincenti. Per chi fa “5” c’è in palio un primo premio da 10mila euro, ma non è necessario fare l’en plein per portarsi a casa un premio dal momento che si vince anche con il “4”, il “3” e il “2”. Giocare al Simbolotto è gratuito: basta infatti puntare sul Lotto per avere diritto ad una schedina, che sarà generata in maniera automatica dal sistema. La cosa da non dimenticare è che bisogna puntare sì sul Lotto, ma non su una ruota a caso, bensì su quella in promozione nel mese in corso, che per questo giugno 2021 è rappresentata da quella di Napoli.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Numeri e simboli ritardatari sono sempre oggetto delle attenzioni dei giocatori del Simbolotto una volta ricevuta in dote la schedina. Davanti a tutti per numero di assenze di fila, e dunque indiziato di essere estratto prima degli altri per la legge dei grandi numeri c’è il 2 Mela, che non dà sue notizie da 45 turni. Seconda posizione per il 31 Anguria, ritardatario da 33 concorsi, mentre il 12 Soldato manca all’appello da 28 concorsi. Quarta posizione per il 4 Maiale, latitante da 27 estrazioni, mentre il 41 Buffone si nasconde da 24 turni. Sesta piazza per il 45 Rondine, che vola altrove da 20 estrazioni, assenti da 19 sono invece il 7 Vaso e il 22 Balestra. Nona piazza per l’11 Topi, ritardatario da 17 concorsi. Chiudono la top ten 43 Funghi e 21 Lupo, che vanno a braccetto da 15 estrazioni di fila.

