Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 29 ottobre 2020

Penultima estrazione del mese di ottobre per il Simbolotto. L’appuntamento di stasera, dunque, avvicina il momento dei saluti con la ruota di Roma, protagonista in questo mese lungo e difficile, a causa della pandemia di coronavirus. Cosa c’entra una ruota del Lotto con l’estrazione del Simbolotto? Una domanda lecita per chi si approccia per la prima volta a questo gioco. Serve allora una premessa: il Simbolotto è un gioco strettamente legato al Lotto, ne è complementare. E quindi per partecipare all’estrazione di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, così come ad ogni altra, bisogna effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso del mese di ottobre è appunto quella capitolina.

Non c’è altro da fare, non ci sono numeri e simboli da scegliere. Provvede automaticamente il sistema, stampando sulla schedina del Lotto la cinquina con cui si partecipa al concorso. E non bisogna neppure sborsare nulla, perché la giocata del Simbolotto è gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

L’estrazione del Simbolotto scatta subito dopo il viaggio delle ruote del Lotto. Quindi, bisogna attendere ancora un po’ prima di conoscere i cinque numeri e simboli vincenti di oggi. Nel frattempo, potete dare un’occhiata alle statistiche, nello specifico al simbolotti più frequenti. Magari uno di questi, o più, potrebbe essere protagonista del concorso odierno. Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Italia 1 con 30 frequenze. Secondo posto condiviso, perché Nacchere 36 e Rondine 45 hanno accumulato lo stesso numero di frequenze, cioè 27. Sul gradino più basso del podio invece troviamo Mela 2, che di frequenze ne ha collezionate 26.

A seguire un tris di simbolotti a quota 25: si tratta di Cerino 18, Elmo 26 e Mano 5. La top ten si chiude con un poker di simbolotti che ha raggiunto le 24 frequenze. Ci riferiamo a Soldato 12, Diamante 29, Lupo 21 e Maiale 4. Tra poco scopriremo se questa graduatoria è destinata a cambiare.



