Simbolotto, Lotto: numeri vincenti/ Estrazione 3 aprile 2021: i simboli di oggi

I numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto sono stati comunicati. In una giornata “sacra”, trova spazio il “profano”. Dunque, prima di ritornare a concentrarvi sul significato di queste festività, arriva il momento di controllare la propria giocata, nella speranza che sia vincente. Occhi puntati allora su numeri e relativi simboli per capire se c’è una corrispondenza totale con quelli presenti sulla propria schedina di gioco. Altrimenti bisogna capire quanti e quali sono i simbolotti centrati per capire se si è entrati in una delle categorie vincita e quindi quale. Il controllo può essere rapido per chi ha già acquisito confidenza con questo gioco abbinato al Lotto, ma deve essere comunque scrupoloso, perché parliamo comunque di cifre importanti per quanto riguarda i premi.

E allora ecco la cinquina di numeri e simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto: 39 forbici, 21 lupo, 28 ombrello, 40 quadro, 18 cerino. E buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Torna anche oggi, sabato 3 aprile 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto: un grado di parentela che non è sbagliato definire così stretto dal momento che la possibilità di vincere grazie al Simbolotto deriva proprio dal Lotto! Sì, perché la schedina contenente cinque numeri e relativi simboli che è propria del Simbolotto viene generata in maniera automatica dal sistema una volta piazzata la giocata sul Lotto. Giocare al Simbolotto è dunque gratuito – basta appunto giocare al Lotto – con l’unica condizione da soddisfare rappresentata dalla necessità di fare la propria puntata sulla ruota del mese. La ruota designata per Aprile 2021 è quella di Genova: vi basterà dunque fare una giocata sulla ruota ligure del Lotto per regalarvi la possibilità di ambire al primo premio del Simbolotto (ma anche a quelli minori) da 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dopo aver visto come si gioca al Simbolotto, dedichiamo qualche riga anche alle statistiche del concorso, così da venire incontro alle esigenze dei più attenti ai numeri e alle leggi delle probabilità. Occupiamoci dunque di numeri e simboli ritardatari, per scoprire come sia ancora una volta l’8 Braghe il ritardatario per antonomasia con 35 ritardi consecutivi. Non dà sue notizie da 30 turni il 36 Nacchere, mentre il 44 Prigione, a dispetto della sua figura, è latitante da 24 estrazioni. Il 15 Ragazzo? Non risponde presente all’appello da 23 turni, mentre sono 20 le volte di fila che il 9 Culla non si vede da nessuna parte. Il 6 Luna non esce da 19 concorsi; sono invece 18 le assenze messe in fila, una dopo l’altra, dal 21 Lupo. Il 7 Vaso è sparito nel nulla da 17 turni, mentre l’assenza del 13 Rana va avanti da ormai 15 volte. A chiudere la top ten dei ritardatari per il Simbolotto è il 40 Quadro, scomparso da 14 concorsi in successione.

