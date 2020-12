Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 3 dicembre 2020

Simbolotto di nuovo protagonista: oggi, giovedì 3 dicembre 2020, è in programma un’estrazione del gioco complementare del Lotto. Come accade sin dal momento in cui è stato istituito, questo concorso si tiene negli stessi giorni in cui si tengono le estrazioni del Lotto. Per la precisione, proprio quando si tiene il viaggio tra le varie ruote. Il legame tra questi due giochi è infatti molto stretto. Lo si evince in primis dal fatto che la cinquina del Simbolotto con cui partecipare all’appuntamento con la fortuna viene stampata su quella del Lotto. Questo accade perché per giocare al Simbolotto bisogna effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che è quella di Venezia nel mese di dicembre. Quindi, il sistema stampa automaticamente e gratuitamente una combinazione di numeri e simboli con cui partecipare all’estrazione. Quella stessa schedina da controllare dopo l’uscita dei numeri del Lotto è da riprendere in mano con la cinquina del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Cresce l’attesa per l’estrazione di oggi del Simbolotto: chi partecipa al concorso odierno non vede infatti l’ora di conoscere numeri e simboli vincenti. Nel frattempo, ci sono le statistiche utili per analizzare la situazione e magare farvi lanciare in qualche previsione. E allora diamo uno sguardo alla classifica dei simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia con 30 frequenze. Al secondo posto c’è una coppia: è formata da 36 Nacchere e 45 Rondine a quota 29. Invece al terzo posto ci sono altri due simbolotti. Si tratta di 21 Lupo e 11 Topi con 28 frequenze. Dietro il podio ci sono due maxi gruppi di simbolotti. Il primo è formato da quattro simbolotti: 14 Baule, 3 Gatta, 26 Elmo e 2 Mela. Tutti e quattro hanno raggiunto le 27 frequenze. L’altro invece è formato da una sestina di simbolotti che hanno raggiunto 26 frequenze finora: 4 Maiale, 29 Diamante, 5 Mano, 17 Sfortuna, 18 Cerino e 12 Soldato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA