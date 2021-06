Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 3 giugno 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DEL 3 GIUGNO 2021

E’ giovedì e come di consueto torna puntualissimo l’appuntamento con il Simbolotto. Quando? Ovviamente subito dopo l’estrazione del Lotto di oggi! Il gioco, infatti, è assolutamente complementare al Lotto ed anzi non potrebbe esistere senza di esso ma oltre a poter schiare di vincere un bel gruzzoletto con il primo gioco, si potrebbe addirittura provare ad accaparrarsi 10 mila euro extra che rappresentano il premio massimo in palio. Per poterci riuscire non serve alcuna strategia specifica ma solo una grande fortuna e perseveranza. Perché allora non provare ad entrare nell’Olimpo dei fortunati giocatori baciati dalla Dea Bendata? Se siete curiosi di scoprire in che modo potrete giocare al Simbolotto siete capitati nel posto giusto. Armatevi di carta e penna e prendete nota delle pochissime regole legate a questo speciale gioco che, ricordiamo, è completamente gratuito.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 giugno: i numeri vincenti

E’ previsto un solo requisito, ovvero compiere la propria giocata del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso. Se a maggio è stata la ruota di Milano la protagonista indiscussa, in questo nuovo mese di giugno appena partito invece sarà la ruota di Napoli. Il resto avverrà tutto in maniera automatica: al momento della giocata sarà prodotto uno scontrino contenente 5 simboli e relativi numeri tra i 45 disponibili e che potrà aprire le porte ad una eventuale vincita extra.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 1 giugno 2021: la super Smorfia

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Subito dopo l’estrazione del Lotto, il Simbolotto garantisce ad ogni estrazione la possibilità di portarsi a casa un interessante premio extra ed assolutamente indipendente rispetto alla eventuale vincita con il Lotto. Tutti ovviamente ambiscono ad ottenere la vincita da 10 mila euro centrando l’intera combinazione ma si può vincere anche con il “4” (50 euro), con il “3” (5 euro) e persino con il “2” (1 euro). In attesa di conoscere la combinazione fortunata di questo giovedì 3 giugno, diamo uno sguardo agli ultimi ritardatari del Simbolotto, non prima di aver svelato l’ultima combinazione estratta dello scorso martedì: la Culla (9), le Forbici (39), la Pigna (38), la Risata (19), il Naso (16).

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 1 giugno 2021

Ecco invece quali sono i ritardatari che popolano la top ten alla vigilia della nuova estrazione fortunata: sul podio troviamo in cima il 2 Mela seguito da 37 Piano mentre sul gradino più basso il 10 Fagioli. Ecco i ritardatari che troviamo appena fuori dal podio: 31 Anguria è assente da ben 22 concorsi, mentre il 34 Testa si fa desiderare da 18 appuntamenti. Sono 17 i concorsi mancanti per il 12 Soldato mentre il 4 Maiale ha raggiunto quota 16 assenze. Con 15 assenze troviamo 42 Caffè e 18 Cerino. Mancano da 13 estrazioni il 5 Mano, il 26 Elmo e il 41 Buffone mentre da 12 il 17 Sfortuna ed il 33 Elica. (Aggiornamento di Emanuela Longo)



© RIPRODUZIONE RISERVATA