SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 maggio 2021

I numeri vincenti del Simbolotto chiudono la serata di estrazioni. Una serata particolare, perché gli appassionati di questo gioco non sono abituati a dare la caccia alla cinquina di numeri e simboli il lunedì. Ma capitano le eccezioni e questo è il caso del Simbolotto, rinviato ad oggi per la festività del 1° maggio. Ecco, la speranza dei giocatori è di poter far partire un’altra festa grazie ad una bella vincita. Ma per questo è importante controllare con estrazione attenzione i numeri e simboli vincenti che abbiamo raccolto in diretta. Siate scrupolosi, quindi come per Lotto e Superenalotto, verificare la cinquina fortunata anche tramite i canali ufficiali e le ricevitorie. Parliamo infatti di cifre importanti in ballo. E ricordate che al Simbolotto si vince anche indovinando 4, 3 o 2 numeri-simboli della combinazione fortunata, quindi anche se non l’azzeccate del tutto, potete comunque aspirare ad un premio. E allora buona fortuna! I numeri e i simboli vincenti di oggi sono: il Ragazzo (15), la Culla (9), la Mano (5), il Buffone (41), l’Elmo (26) (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 3 maggio 2021

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

QUALI SONO I SIMBOLI VINCENTI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI?

Era atteso lo scorso 1 maggio, ma il Simbolotto torna oggi, eccezionalmente di lunedì, dopo l’estrazione del Lotto in seguito allo slittamento dovuto alla Festa dei Lavoratori dello scorso sabato. E così ci sarà un concorso in più ed una possibilità in più per permettere alla Dea Bendata di farci visita in questa settimana. Subito dopo l’atteso concorso del Lotto, dunque, qualche minuto dopo le ore 20.00 conosceremo anche la nuova sequenza di numeri e simboli che vanno a comporre la combinazione del Simbolotto il gioco “gemello” del concorso sopracitato. Quello in programma stasera sarà anche il primo concorso del nuovo mese e questo segna anche l’inaugurazione della nuova ruota in promozione. Salutata quella di Genova è arrivato il momento di dare il benvenuto alla ruota di Milano che sarà protagonista del Simbolotto per tutto il mese di maggio.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 29 aprile: i Superstar azzeccati

Ma passiamo a dare uno sguardo alle “regole” per poter aderire al gioco del Simbolotto. Per partecipare in realtà non sono richiesti particolari requisiti se non uno, fondamentale, ovvero compiere la del Lotto sulla ruota in promozione, ovvero in questo caso quella di Milano. In automatico, dunque, sarà generata ed assegnata sul proprio scontrino di gioco una combinazione casuale di 5 simboli e numeri tra i 45 disponibili. La giocata al Simbolotto è sempre gratuita.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Il gioco del Simbolotto non richiede particolari abilità di gioco ma solo una buona dose di fortuna dalla propria parte. Ecco allora che ad ogni appuntamento del Lotto sono in tanti a voler tentare la sorte aderendo anche al Simbolotto. Nella precedente estrazione del giovedì, l’ultima di aprile, la combinazione estratta è stata la seguente: i Topi (11), la Gatta (3), il Quadro (40), la Prigione (44), la Risata (19). Quale sarà quella vincente di oggi? In attesa di scoprirlo possiamo dare per curiosità uno sguardo ai principali ritardatari nel Simbolotto, sebbene l’estrazione di simboli e relativi numeri sarà come sempre del tutto affidata al caso. L’ideale classifica vede in cima 9 – Culla assente da 32 estrazioni, seguito da 26 – Elmo con 23 estrazioni mancanti ed infine 16 – Naso a quota 22. Appena fuori dal podio con 20 concorsi in ritardo si piazza 2 – Mela e poi 37 – Piano che di estrazioni ne ha saltate finora ben 17. Proseguiamo con 14 – Baule e 24 – Pizza, entrambi assenti da 15 concorsi mentre 1 – Italia e 25 – Natale si fanno attendere da 13 estrazioni.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 aprile 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA