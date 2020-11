SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 3 novembre 2020: i simboli di oggi

Non si è fatta attendere più del solito l’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 3 novembre 2020. I cinque numeri vincenti, con relativi simboli, sono disponibili. Li abbiamo raccolti in diretta per permettervi di verificare le vostre giocate, nella speranza che tra i nostri lettori si celi qualche fortunato. E allora eccola qua: 18 Cerino, 21 Lupo, 6 Luna, 36 Nacchere, 13 Rana. Quello che dovete fare, dunque, è verificare la corrispondenza con la vostra combinazione. Indovinando tutti e cinque i Simbolotti, potete metter le mani su un bottino di 10mila euro, premio attribuito con una giocata di un euro al Lotto. Ma se pure non doveste centrare il tanto ambito “5”, non disperate. Ricontrollate la schedina e verificate se avete indovinato 4, 3 o anche solo 2 numeri e simboli vincenti. In tal caso, conquistereste comunque un premio, seppur non paragonabile al primo. Ma sarebbe comunque un bel modo di consolarsi… (agg. di Silvana Palazzo)

Prima estrazione di novembre per il Simbolotto, che torna oggi con un nuovo appuntamento con numeri e simboli vincenti. Nuovo mese e nuova ruota in promozione. Dopo aver mandato in archivio quella di Roma, ecco quella di Torino finalmente protagonista. Da oggi, infatti, e per tutto il mese di novembre, per giocare al Simbolotto bisognerà effettuare una giocata al Lotto su questa ruota. In questo modo, non solo si ottiene una schedina per partecipare all’estrazione delle ruote, ma pure una giocata al Simbolotto. Sulla schedina viene infatti stampata una cinquina di numeri e simboli che vanno controllati quando arriva il momento dell’estrazione. Questo vuol dire che si hanno due occasioni di vincita, ma pagando solo per una, perché la giocata al Simbolotto è gratuita. Dunque, non dovete neppure scegliere la combinazione di simbolotti, perché ci pensa il sistema ad assegnarvela in maniera automatica.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: LE STATISTICHE

L’attesa per i numeri e simboli vincenti del Simbolotto può cominciare, ma intanto possiamo concentrarci sulle statistiche. A partire dalla classifica dei simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è Festa 20, che ha raggiunto 44 ritardi. Al secondo posto Uccello 35, che di assenze ne ha accumulate 40, mentre sul gradino più basso del podio c’è Anguria 31, con altrettanti ritardi. Ai piedi del podio c’è Cacio 30 con 28 assenze. Più staccato al quinto posto c’è Pizza 24 con 22 ritardi. A quota 16 c’è Diamante 29. Segue una coppia di simbolotti, quella formata da Cerino 18 e Fagioli 10, che hanno entrambi 14 ritardi. La top ten si completa con Italia 1 e Scala 27, due simbolotti che hanno accumulato rispettivamente 13 e 12 ritardi. Ma la classifica dei simbolotti ritardatari è destinata a cambiare con la nuova estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 3 novembre 2020. E noi saremo pronti a fornirvi la cinquina vincente.

