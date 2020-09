SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 3 settembre 2020: i simboli di oggi

Il grande momento è arrivato: i numeri vincenti del Simbolotto sono finalmente disponibili, così i relativi simboli. Siete pronti a scoprire la cinquina vincente e se per voi è fortunata? Eccola qui, fresca di estrazione: 24 Pizza, 10 Fagioli, 44 Prigione, 22 Balestra e 2 Mela. Se vi interessano le statistiche, allora torneranno utili gli spunti relativi ai simbolotti più frequenti. A tal proposito, partiamo dal numero che è in vetta alla classifica: Italia (1) con 28 frequenze, a seguire Rondine (45) che di frequenze ne ha collezionate 26 e si guadagna così il secondo posto. Resta al terzo la Mano (5) a quota 24. Fuori dal podio un poker di simbolotti che hanno accumulato le stesse frequenze. Ci riferiamo al Diamante (29), Maiale (4), Uccello (35) ed Elmo (26), tutti e quattro a quota 22. Invece la top ten si conclude con un terzetto: Topi (11), Cerino (18) e Baule (14), tutti e tre a quota 21 frequenze al Simbolotto. (agg. di Silvana Palazzo)

Il Simbolotto torna a fare compagnia ai tanti appassionati di numeri ed estrazioni. Oggi è in programma un nuovo appuntamento, come di consueto dopo il concorso del Lotto. Del resto, il Simbolotto è un gioco a lui complementare, quindi una volta noti i numeri delle varie ruote italiane, i riflettori si sposteranno su altri numeri, quelli che vengono associati ai simboli. Si tratta della seconda estrazione per quanto riguarda il mese di settembre, di conseguenza anche per la nuova ruota in promozione, che è quella di Palermo. Attenzione, dunque, a non fare errori, perché giocare al Lotto scegliendo questa ruota è la condizione fondamentale per ottenere gratuitamente la cinquina di numeri e simboli per partecipare all’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 3 settembre. Non dovete scegliere nulla, ci pensa il sistema ad assegnare automaticamente la combinazione che poi dovrete andare a controllare.

La speranza è ovviamente quella di centrare i 5 numeri e simboli vincenti del Simbolotto. Così si ottengono i 10mila euro in palio. Ma questo è un gioco che premia anche chi centra 4, 3 o solo 2 simbolotti vincenti. In attesa di conoscere quelli dell’estrazione odierna, diamo uno sguardo alle statistiche. In particolare, concentriamoci sui simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è Balestra (22) che ha accumulato 34 ritardi, mentre al secondo posto c’è Culla (9) che segue ad una lunghezza di distanza. Terzo posto, quindi, per Rana (13) che di assenze ne ha collezionate 23, poi Festa (20) ed Elmo (26) che mancano da 18 appuntamenti. Sono 17 i ritardi invece per Piano (37), a cui segue poi la coppia Natale (25) ed Elica (33) entrambi a quota 15 assenze. Al nono posto c’è Uccello (35) con 14 ritardi, mentre a chiudere la top ten è Soldato (12) che finora di assenze al Simbolotto ne ha collezionate 13.

