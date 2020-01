Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 30 gennaio 2020

I riflettori si riaccendono sul Simbolotto. Oggi è in programma una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, quindi cresce di nuovo l’attesa per una nuova combinazione. Il gioco complementare al Lotto – che ogni martedì, giovedì e sabato ci regala 5 numeri abbinati ad altrettanti simboli – è pronto a regalare tanti premi. Ma anche a congedarsi con la ruota di Bari. Quella di oggi è infatti l’ultima estrazione in cui il Simbolotto è abbinato alla ruota pugliese. Dal primo febbraio in poi, e quindi dall’estrazione di sabato 2 febbraio 2020, sarà protagonista invece la ruota di Cagliari. Dalla Puglia ci si sposta dunque alla Sardegna, un’altra grande bellezza del nostro Paese. Ma si tratta dell’unica novità prevista, perché la modalità di gioco non cambia: giocando al Lotto sulla ruota in promozione si ottiene la cinquina di numeri e simboli, e questo in maniera automatica e totalmente gratuita.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO IL LOTTO: ATTESA NUOVA CINQUINA

Col Simbolotto, dunque, non deve preoccuparvi neppure di scegliere i numeri da giocare, come invece accade per Lotto e Superenalotto. La combinazione che viene associata alla schedina del Lotto è infatti del tutto casuale. E allora è a maggior ragione tutta una questione di fortuna. Voi non dovete fare altro che essere pronti quando arriva il momento dell’estrazione. Prima dedicatevi a quella del Lotto, nella speranza di ottenere già con questo gioco un bel premio. Una volta terminata l’uscita dei numeri vincenti su tutte le ruote, scatta l’estrazione del Simbolotto, che invece offre solo cinque numeri associati ad altrettanti simboli. E quindi avrete altri numeri da controllare, motivo per il quale vi invitiamo sempre alla massima attenzione in questa fase delicata. Se non vincerete al Lotto, potreste consolarvi con una bella vincita al Simbolotto, ma potreste anche fare “doppietta”, del resto – pur essendo due giochi ben distinti – i premi sono cumulabili.

