Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 30 gennaio 2021

Il Simbolotto torna oggi con una nuova estrazione e una importante novità. Si tratta dell’ultimo concorso con la ruota di Bari protagonista. Questo è, infatti, l’ultimo appuntamento per quanto riguarda il mese di gennaio, di conseguenza lo è anche per la ruota del Lotto che viene abbinata al Simbolotto. Ciò vuol dire, dal punto di vista pratico, che è l’ultima volta in cui dovete giocare al Lotto scegliendo la ruota di Bari per ottenere la cinquina del gioco complementare. Martedì, infatti, toccherà poi alla ruota di Cagliari, che sarà protagonista per tutto il mese di febbraio. Cambia solo questo, non la modalità di gioco.

Una volta effettuata la giocata al Lotto sulla ruota predetta, si ottiene sulla schedina stessa una cinquina di numeri e simboli. Peraltro, in maniera gratuita e pure automatica. Quindi, non bisogna scegliere la combinazione di numeri e simboli da giocare, né bisogna spendere alcuna somma aggiuntiva rispetto a quella del Lotto. Così non resta altro da fare che attendere l’estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Ed è questo, del resto, il momento più atteso per gli appassionati del Simbolotto, che non sono neppure pochi considerando il gran successo del gioco abbinato al Lotto. Ma questo non è ancora il momento di conoscere i numeri vincenti con relativi simboli. Invece possiamo scoprire come è cambiata la classifica dei simbolotti ritardatari alla luce della precedente estrazione. Al primo posto troviamo 35 Uccello, che di ritardi ne ha accumulati 28 finora.

Alle sue spalle, al secondo posto, troviamo 20 Festa che invece di ritardi ne ha collezionati 25. È a quota 22 poi 30 Cacio, che per questo si sistema sul gradino più basso del podio, al terzo posto. Al quarto posto troviamo 45 Rondine con 20 ritardi, uno in più di 40 Quadro, che a sua volta è davanti a 31 Anguria per una sola lunghezza. Sono 14 i ritardi del 23 Amo, poi c’è 41 Buffone con 13. A seguire 18 Cerino con 11 ritardi, poi un tris di simbolotti formato da 27 Scala, 44 Prigione e 16 Naso a quota 10.

