Simbolotto Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 31 dicembre 2020

Il Simbolotto torna anche oggi, giovedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno dell’anno, sperando di poter portare un’ondata di fortuna ai numeri appassionati del Lotto. Così come accaduto nell’estrazione del 24 dicembre, anche oggi il concorso subirà una piccola variazione andando in scena in anticipo rispetto al consueto dal momento che l’estrazione del Lotto si compirà alle ore 18.00. Per il resto tutto resterà invariato anche in questo ultimo concorso del 2020 che apre le porte ad un nuovo anno ricco di premi e fortuna. Per sperare di poter ottenere un gruzzoletto anche grazie a questo amatissimo gioco complementare non si dovrà fare altro che giocare al Lotto e prediligere la ruota in promozione in questo ultimo mese dell’anno, ovvero quella di Venezia.

In tal modo per ogni giocata al Lotto/ Lotto Più eseguita proprio sulla ruota in promozione mensilmente sarà assegnata una combinazione casuale di 5 simboli tra i 45 disponibili che potrebbe contribuire a far vincere ai concorrenti ulteriori premi oltre a quelli previsti dal Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: QUANTO SI PUO’ VINCERE

Giocare al Simbolotto non è mai stato così semplice in quanto tale gioco non prevede alcuna strategia particolare se non una buona dose di fortuna. Tutto infatti è legato al caso in quando la scelta dei simboli e dei relativi numeri è appunto connessa alla sorte ed automatica. Trattandosi inoltre di una giocata gratuita, si tratta di una ulteriore opportunità per farsi baciare dalla fortuna magari con un premio extra pari a 10 mila euro! Come ampiamente ribadito, l’esito del Simbolotto, gioco complementare al Lotto, è indipendente dalla giocata a quest’ultimo ma in caso di vincita i premi andranno a sommarsi aumentando in tal modo il malloppo finale. Se il premio maggiore è di 10mila euro, si potrà comunque ambire anche ad altri premi: indovinando quattro simboli si potranno vincere 50 euro mentre con il “3” 5 euro ed infine si potrà vincere persino il premio di consolazione di un euro con il “2”. Ricordiamo infine qual è stata l’ultima estrazione dello scorso 29 dicembre del Simbolotto: 39-forbici; 8-braghe; 41-buffone; 24-pizza e 9-culla.

