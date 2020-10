Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 31 ottobre 2020

SIMBOLOTTO, CACCIA AI NUMERI VINCENTI

Il Simbolotto saluta ottobre: oggi ultima estrazione del mese per il gioco gratuito abbinato al Lotto. Stasera salutiamo, dunque, la ruota di Roma, che ci ha fatto compagnia in questo lungo, e complicato, mese di ottobre. Oggi sarà l’ultima volta per quest’anno in cui giocare al Lotto sulla ruota capitolina per ottenere la cinquina di numeri e simboli utile per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Dalla prossima settimana, e per tutto il mese di novembre, toccherà a quella di Torino. Un particolare tutt’altro che trascurabile, se consideriamo che la ruota in promozione ha un ruolo chiave nella partecipazione ai concorsi del Simbolotto. Solo facendo su essa la propria giocata al Lotto si ottiene, infatti, la combinazione con cui partecipare all’estrazione. Non va neppure scelta, perché provvede il sistema ad assegnarla automaticamente e a stamparla sulla schedina di gioco. E non bisogna sborsare alcuna somma, perché il gioco abbinato al Lotto è del tutto gratuito.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA E PREMI

Proprio queste sono alcune delle ragioni del grande successo del Simbolotto, che in estate ha inaugurato importanti novità. In primis il nuovo calendario. Inizialmente per il gioco gratuito abbinato al Lotto era stata fissata una scadenza, che è stata prorogata proprio grazie al successo riscontrato. Anche per questo il premio massimo è stato raddoppiato, da 5mila a 10mila euro. Sono tanti gli ingredienti che rendono questo gioco molto appetibile. In primis, la semplicità della modalità di gioco. Lo è anche quella di estrazione. Al termine, infatti, dell’uscita dei numeri vincenti del Lotto attraverso le ruote, scatta l’estrazione dei 5 numeri e simboli vincenti. L’obiettivo è il “5”, ma ricordate che si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti vincenti. Si vince, dunque, al Simbolotto in base a quanti se ne indovinano e all’importo giocato sulla specifica ruota del Lotto in promozione.



