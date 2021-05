SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 4 maggio 2021

SIMBOLOTTO, SARÀ UN’ESTRAZIONE FORTUNATA QUELLA DI OGGI 4 MAGGIO?

Torna anche oggi, martedì 4 maggio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Stiamo parlando ovviamente del concorso “figlio” del Lotto. Non una forzatura la nostra, dal momento che per aver accesso al concorso, disputandosi così l’opportunità di vincere il primo premio da 10mila euro, è necessario giocare una schedina del Lotto sulla ruota in promozione per il mese in corso. Per quanto riguarda il mese di maggio si tratta della ruota di Milano.

Per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli presenti sulla propria schedina – che sarà generata dal sistema in maniera del tutto automatica dopo aver piazzato la giocata del Lotto – è previsto come detto un premio da 10mila euro. Ma vincite di importo assolutamente non trascurabile sono riservate anche a chi fa “4”, “3” e “2”. Cos’aspettate a giocare al Simbolotto di oggi martedì 4 maggio 2021?

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Vi abbiamo spiegato le basi del Simbolotto, ma alla fine tutto si riduce ad una questione di fortuna: ci sono numeri e simboli ritardatari da più tempo che fanno disperare gli amanti del gioco, e nessuno può dire con assoluta certezza quando torneranno a fare capolino tra gli estratti. Il primatista in fatto di assenze è il 16 Naso, che non dà sue notizie da 23 turni consecutivi. In seconda posizione troviamo il 2 Mela, svanito dai radar da 21 turni, mentre il 37 Piano è terzo a quota 18 assenze.

Procedono a braccetto, con 16 assenze consecutive, il 14 Baule e il 24 Pizza, così come l’1 Italia e il 25 Natale, latitanti ormai da 14 turni in successione. A seguire troviamo il 20 Festa (13 ritardi) e il 21 Lupo, ritardatario per 12 volte. Chiudono la top ten, appaiati, il 29 Diamante e il 6 Luna, entrambi assenti per 11 turni consecutivamente.

