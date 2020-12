Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 5 dicembre 2020

Prima estrazione del sabato per il Simbolotto, che torna oggi, 5 dicembre 2020. I riflettori si riaccendono, dunque, sul gioco abbinato al Lotto. Ma non si tratta di un concorso che ha un ruolo da comprimario, perché mese dopo mese si è ritagliato la sua bella fetta di appassionati. Ha conquistato, infatti, un successo tale che la sua naturale scadenza, fissata all’estate scorsa, è stata prorogata. E dunque c’è ancora la possibilità di tentare la fortuna nella speranza di centrare il “5” e mettere le mani su un premio di 10mila euro. Questo l’importo riservato alla categoria più ambito, nella consapevolezza di poter vincere altri premi, seppur minori, indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Giocare peraltro è molto semplice: basta effettuare la propria gioca al Lotto scegliendo la ruota di Venezia, che è quella in promozione nel mese di dicembre. Così su quella stessa schedina viene stampata una cinquina di numeri e simboli, sono quelli della giocata al Simbolotto da confrontare poi dopo l’estrazione con i simbolotti vincenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

C’è sempre grande attesa attorno all’estrazione del Simbolotto e quella di oggi non è da meno da questo punto di vista. La caccia ai numeri vincenti, con relativi simboli, è partita, ma nel frattempo si può dare uno sguardo alle statistiche. Danno interessanti indicazioni soprattutto in vista dei concorsi. Prendiamo, ad esempio, il caso dei simbolotti ritardatari. La classifica vede al primo posto 24 Pizza, che di ritardi ne ha accumulati 36. Più staccato è 10 Fagioli, al secondo posto a quota 28. Poi c’è 1 Italia al terzo posto: i ritardi che lo portano sul gradino più basso del podio sono 27. A seguire 39 Forbici, che invece ne ha collezionati 18, uno in più peraltro di 34 Testa. Tocca poi a due coppie. La prima è formata da 37 Piano e 8 Braghe, due simbolotti che hanno 15 ritardi. L’altra è invece formata da 13 Rana e 18 Cerino, che invece ne hanno raggiunti 13. E poi c’è un tris, quello costituito da 38 Pigna, 23 Amo e 5 Mano, tutti e tre a quota 12 ritardi al Simbolotto.



