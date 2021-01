SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 5 gennaio

Torna anche oggi, martedì 5 gennaio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto. Grande attesa per l’estrazione che precede di un giorno l’Epifania: sarà la Befana a portare in dote il premio da 10mila euro che tanti giocatori cercano di conquistare di concorso in concorso? Se anche voi siete tra questi saprete bene come la ruota in promozione a gennaio 2021 per il Simbolotto sia quella di Bari.

Per sperare di vincere dovrete completamente affidarvi alla Dea Bendata: ogni giocatore ottiene infatti una cinquina sulla schedina, composta da numeri e simboli corrispondenti. In questo caso non avete possibilità di scelta: è il sistema in maniera automatica ad assegnarvi la cinquina, cui avrete accesso senza dover pagare somme aggiuntive rispetto al Lotto, poiché il gioco del Simbolotto è gratuito anche in questo 2021.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: CLASSIFICA RITARDATARI

Prima di proiettarci verso l’estrazione della cinquina del Simbolotto diamo un’occhiata alle statistiche del gioco: per la legge dei grandi numeri potremo infatti intuire se numeri e simboli associati alla nostra schedina hanno o meno probabilità di essere estratti nel concorso odierno. Occupiamoci allora dei simbolotti ritardatari, notando come in vetta a questa particolare classifica vi sia il 25 Natale a quota 22 ritardi. Vanno a braccetto i primi inseguitori, ovvero la coppia composta dal 32 Disco e dal 19 Risata, entrambi assenti all’appello da 19 turni consecutivi.

Al quarto e al quinto posto per il Simbolotto troviamo un’altra accoppiata, quella formata dal 28 Ombrello e dal 21 Lupo, tutti e due spariti dai radar da 18 estrazioni di fila. Sesta posizione per il 35 Uccello, svanito nel nulla da ormai 17 concorsi. Ritardatari da 16 occasioni sono il 16 Naso e il 27 Scala. Chiudono la top ten in nona piazza il 27 Festa (14 ritardi), cui seguono a pari (de)merito con 12 ritardi il 17 Sfortuna e il 2 Mela.



