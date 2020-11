SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 5 novembre 2020: i simboli di oggi

I numeri vincenti del Simbolotto, con i relativi simboli, sono stati estratti. La cinquina è ancora fresca di estrazione, o calda se teniamo conto dell’attesa dei tantissimi giocatori. Questione di punti di vista, ma su una cosa non si discute: con il “5” si può vincere un bel bottino. Per questo c’è grande attenzione riguardo la combinazione fortunata di oggi, giovedì 5 novembre. E allora rompiamo gli indugi e andiamo dritti al punti. Quali sono i 5 numeri e simboli vincenti di oggi? Ecco la cinquina: 3 Gatta, 5 Mano, 43 Funghi, 38 Pigna e 23 Amo. Di conseguenza ora vi resta solo una cosa da fare. Verificare la vostra giocata, nella speranza che sia tra quelle vincenti. Ma anche nella consapevolezza che si possa far festa anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Far festa ovviamente in maniera relativa, considerando il momento complicato che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia. Vi auguriamo dunque buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

Nuovo appuntamento col Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto. Oggi, giovedì 5 novembre 2020, è in programma una nuova estrazione, la seconda del mese. Ed è anche la seconda che vede protagonista la ruota di Torino. Ora è su questa che bisogna effettuare la giocata al Lotto se si vuole ottenere la combinazione di numeri e simboli con cui partecipare all’estrazione del Simbolotto. Avete scelto già i numeri da giocare al Lotto? Bene, una volta indicata la ruota, otterrete la tradizionale schedina, ma su questa troverete stampata la cinquina del Simbolotto. Non dovete effettuare altre scelte, dunque, rispetto al Lotto. Il sistema provvede in maniera del tutto automatica ad assegnarvi la combinazione di simbolotti con cui tentare la fortuna. E non dovete neppure aggiungere nulla all’importo per la giocata del Lotto, perché le giocate del Simbolotto sono del tutto gratuite. E così senza spender nulla potreste ritrovarvi a vincere 10mila euro indovinando i 5 simbolotti fortunati.

Estrazione dopo estrazione, si vanno aggiornando le statistiche del Simbolotto. Peraltro, queste sono molto interessanti, soprattutto in vista del nuovo appuntamento con la fortuna. E allora concentriamoci sui simbolotti frequenti, quei numeri e relativi simboli che si fanno vedere di più nei concorsi del gioco abbinato al Lotto. Al primo posto c’è Italia 1 con 30 frequenze. Al secondo posto 36 Nacchere che invece ne ha accumulate 28, mentre 45 Rondine è sul gradino più basso del podio a quota 27. Ai piedi del podio troviamo una strana coppia, quella formata da 2 Mela e 18 Cerino, entrambi a quota 26 frequenze. Sono 25 invece quelle accumulate da un tris di simbolotti: 26 Elmo, 5 Mano e 21 Lupo. C’è poi un folto gruppo di numeri e simboli che hanno raggiunto le 24 frequenze. Ne fanno parte 17 Sfortuna, 29 Diamante, 3 Gatta, 4 Maiale, 11 Topi, 12 Soldato. Sarà interessante scoprire come cambierà questa classifica dopo l’estrazione di oggi.

