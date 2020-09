Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 5 settembre 2020

Non può esserci appuntamento col Simbolotto senza prima aver dato uno sguardo alle statistiche. E allora concentriamoci su quelle relative ai numeri e simboli frequenti, perché magari potrebbe esserci tra questo almeno uno della cinquina che verrà estratta nelle prossime ore. Al primo posto Italia (1) con 28 frequenze, Rondine (45) ne ha totalizzate 26, mentre al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, troviamo Mano (5) a quota 24 frequenze. A seguire un gruppetto di simbolotti che hanno raccolto 22 frequenze: si tratta di Maiale (4), Elmo (26), Diamante (29) e Uccello (35). A questo poker se ne aggiunge un altro, formato da Topi (11), Cerino (18), Mela (2) e Baule (14) che invece hanno accumulato 21 frequenze finora. La situazione potrebbe cambiare ovviamente dopo l’estrazione di stasera del Simbolotto, di conseguenza anche le posizioni di questa classifica dei numeri e simboli frequenti.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

La prima settimana di settembre si chiude con l’estrazione di Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Riparte dunque la caccia al “5”, alla cinquina di numeri e simboli vincenti. Per prendere parte al concorso odierno c’è davvero poco da fare. Basta effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in “promozione” durante il mese, quindi quella di Palermo in questo caso, per ottenere automaticamente e gratuitamente una cinquina con cui appunto tentare la fortuna. Se dunque giocate al Lotto su tutte le ruote, non ottenete la cinquina per l’estrazione del Simbolotto. E questo problema intercorre anche nel caso di giocate al Lotto in abbonamento per più concorsi, perché la giocata al Simbolotto si trova sugli scontrini che hanno una giocata sulla ruota determinata dal calendario. Manca poco comunque all’appuntamento: l’estrazione si tiene nella sede di Roma di Lottomatica negli stessi giorni in cui vengono estratti i numeri del Lotto, anzi subito dopo.



