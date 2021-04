Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 aprile 2021

Ormai ci siamo: come da tradizione, dopo l’estrazione del Lotto, tocca a numeri e simboli del Simbolotto prendersi la scena. Se avete giocato una schedina anche voi, se avete cioè puntata sul ruota di Genova del Lotto, ottenendo in cambio – in maniera del tutto gratuita – un tagliando per il Simbolotto, questo è il momento di tirarla fuori dal portafogli o dalla tasca del cappotto. Siamo infatti arrivati al dunque, all’estrazione che stabilirà se qualcuno sarà in grado di mettere sul premio da 10mila euro che rappresenta il sogno di tutti coloro che si avvicinano a questo gioco. Occhio però a controllare con attenzione l’associazione di numeri e simboli: non sareste certo i primi, infatti, a buttare una schedina vincente pensandola persa. Non ci stancheremo mai di ripetervelo: occhi aperti, controllate e ricontrollate, in gioco ci sono tanti soldi! E allora ecco la cinquina di numeri e simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Disco (32), il Diamante (29), la Luna (6), il Buffone (41), la Rondine (45). (agg di Dario D’Angelo)

Nuovo appuntamento con il Simbolotto in questo martedì 6 aprile 2021. Per chi non lo avesse ancora capito, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Un grado di parentela strettissimo, che non è azzardato stabilire tale, vista l’alta correlazione tra i due concorsi. Basti dire che per prendere parte al Simbolotto, concorrendo così alla possibilità di intascare il primo premio da 10mila euro, è necessario semplicemente giocare al Lotto. Ciò che bisogna ricordare, è che si deve fare la propria puntata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso: in questo mese di aprile 2021, ad esempio, è quella di Genova, dopo che a marzo era stata quella di Firenze.

Sarà infatti il sistema, in maniera automatica, a generare per voi una schedina, un biglietto che vi consentirà di essere “eleggibili” non solo per il premio più alto, ma anche per quelli associati a quattro, tre e due numeri indovinati. Cos’aspettate a fare la vostra giocata?

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I NUMERI RITARDATARI

Manca poco all’estrazione del Simbolotto di oggi, che come da tradizione avverrà dopo quella del Lotto. Per ingannare l’attesa dedichiamo uno spazio del nostro consueto approfondimento ad uno degli aspetti statistici più monitorati dagli appassionati del gioco, quello relativo ai numeri e simboli ritardatari. La primula rossa per eccellenza si conferma ancora una volta l’8 Braghe, che non fa capolino tra gli estratti da 36 concorsi di fila. In seconda posizione prosegue l’assenza del 36 Nacchere, svanito nel nulla da ormai 31 turni.

Ancora latitante il 44 Prigione, in fuga da ben 25 estrazioni consecutive. Medaglia di legno per il 15 Ragazzo, in ritardo da 24 turni in serie al Simbolotto, mentre il 9 Culla poltrisce da 21 concorsi. Sesta piazza che spetta di diritto al 6 Luna, che non esce da 20 volte, mentre in settima posizione troviamo il 7 Vaso, in ritardo da 18 turni consecutivi. Ottavo è invece il 13 Rana con 16 ritardi in serie, mentre a condividere la 10ima, piazza, tutti con 12 assenze, sono il 31 Anguria, il 26 Elmo e il 41 Buffone.



