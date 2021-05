SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 6 maggio 2021

Un’altra serata all’insegna di numeri e simboli grazie alla nuova estrazione del Simbolotto. Si è tenuta poco fa, contestualmente al viaggio tra le ruote del Lotto, e ci regala una nuova combinazione in grado potenzialmente di assegnare una vincita importante. Parliamo di cinque numeri e altrettanti simboli con cui, infatti, si può ottenere un premio con cui riuscire finalmente a realizzare quel desiderio rimasto nel cassetto, ad esempio, a causa della pandemia Covid. Di sicuro non siete a corto di desideri, quel che serve è una bella spinta. Potrebbe arrivare dall’estrazione di oggi del Simbolotto, a patto di indovinare i numeri e simboli vincenti del concorso odierno. Per scoprirlo non dovete fare altro che annotare la combinazione fortunata che vi abbiamo riportato, ricordandovi di procedere con una verifica aggiuntiva in ricevitoria. Solo così avrete modo di capire se avete realizzato il 5 o una delle categorie accessorie, visto che si può vincere indovinando anche 4, 3 o solo 2 numeri-simboli tra quelli vincenti. Eccoli qui, associati alla ruota di Milano: la Risata (19), le Nacchere (36), il Ragazzo (15), l’Amo (23), il Naso (16). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO E LOTTO TORNA IL DOPPIO APPUNTAMENTO CON LA FORTUNA

Sono passati appena due giorni dall’ultimo concorso Simbolotto ma già oggi, giovedì 6 maggio, subito dopo il Lotto torna il doppio appuntamento con la fortuna. Si tratta del concorso che va a braccetto con il Lotto dal momento che per poter tentare la sorte come unico requisito è richiesto appunto di giocare una schedina del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso. In merito al nuovo mese di maggio iniziato da pochi giorni, si tratta nel dettaglio della ruota di Milano. Solo rispondendo a questo imprescindibile requisito si potrà in automatico accedere gratuitamente alla possibilità di vincere, eventualmente, un premio fino a 10 mila euro extra rispetto a quelli che si potrebbero vincere giocando solo al Lotto.

La schedina del Simbolotto viene dunque generata in modo del tutto automatico dopo la giocata del Lotto e si compone di 5 simboli e numeri tra i 45 disponibili. Cosa accade nel caso in cui la Dea Bendata dovesse rivelarsi estremamente generosa in questa serata di metà settimana? Se dovessero essere intercettati tutti e cinque i numeri il premio in palio corrisponde a 10 mila euro. Si vince però anche con il “4” (ed in questo caso la vincita è di 50 euro), e poi con il “3” (5 euro) e perfino con il “2” (1 euro).

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Dopo aver scoperto quali sono le regole basilari per poter aderire al Simbolotto subito dopo il Lotto, diamo uno sguardo alla parentesi relativa alle curiosità, ovvero quella legata ai ritardatari anche nel gioco “gemello” del Lotto. Partendo dal presupposto che non sono richieste doti particolari, intuizioni o abilità specifiche per tentare la sorte e sperare di vincere al Simbolotto, poiché tutto è affidato alla fortuna, potremo sempre trovare interessante scoprire quali sono i numeri ed i relativi simboli che si fanno attendere da più tempo. Prima di farlo, ecco qual è stata l’ultima combinazione estratta lo scorso martedì: l’Elica (33), la Sfortuna (17), i Funghi (43) l’Italia (1), la Culla (9). Spazio ora ai ritardatari: in cima continua a resistere il 16 Naso con i suoi 24 concorsi mancanti; latita da 22 estrazioni il 2 Mela mentre il podio si completa al terzo posto con la presenza del 37 Piano. Quarta posizione per due accoppiate di numeri e simboli, ovvero il 24 Pizza e il 14 Baule entrambi assenti da 17 concorsi. E poi a quota 15 estrazioni mancanti troviamo il 25 Natale, seguito con 14 concorsi dal 20 Festa.

