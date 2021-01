Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 7 gennaio 2021

Simbolotto di nuovo sotto i riflettori stasera. Il gioco abbinato al Lotto torna oggi, giovedì 7 gennaio 2021, con una nuova estrazione. Ora che le feste sono archiviate, si torna alla “normalità”. Le virgolette sono doverose, del resto riguardano solo il calendario delle estrazioni. Per la normalità a cui invece ambiamo, dobbiamo aspettare ancora un po’. Di sicuro una bella vincita al Simbolotto potrebbe farci vivere più serenamente questo periodo così complicato. Non ci si può allora dimenticare di partecipare all’estrazione odierna. Partecipare peraltro è molto semplice: bisogna giocare al Lotto ricordandosi di scegliere la ruota in promozione, che per quanto riguarda questo mese di gennaio è quella di Bari.

Tutto qui: il sistema provvede a stampare automaticamente sulla schedina la cinquina da verificare dopo l’estrazione. Non dovete neppure sborsare altre somme rispetto alla giocata del Lotto, perché il Simbolotto resta un gioco gratuito che vi permette di avere una doppia chance pagando solo per una.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

In attesa dei numeri vincenti di oggi del Simbolotto, ci soffermiamo sulle statistiche. Queste potrebbero tornare utili come spunto di riflessione in vista della nuova combinazione fortunata. Pensiamo ai simbolotti frequenti, quelli cioè che si fanno vedere con maggiore frequenze. Magari sulla vostra schedina è presente qualcuno di quelli che vi indicheremo, quindi potreste ritrovarvi a sperare che esca anche stasera. Al primo posto c’è 1 Italia con 34 frequenze, a seguire 45 Rondine, al secondo posto con le sue 31 frequenze.

Una in più di 11 Topi che si piazza per questo al terzo posto insieme a 36 Nacchere e 12 Soldato. Un podio affollato, che vede ai suoi piedi una coppia, quella formata da 2 Mela e 18 Cerino. Alle loro spalle c’è un folto gruppo formato da ben 7 simbolotti che hanno collezionato finora le stesse frequenze. Si tratta di 3 Gatta, 5 Mano, 26 Elmo, 4 Maiale, 21 Lupo, 14 Baule e 29 Diamante. Gli equilibri però sono delicati, infatti la classifica potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’estrazione di oggi del Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA