Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 8 aprile 2021

Nuovo concorso del Lotto in arrivo e, di conseguenza, nuovo appuntamento con il Simbolotto in questo giovedì 8 aprile 2021. Si avvicina sempre di più il momento di aprire la porta alla Fortuna che potrebbe giungere proprio questa sera in occasione del gioco “gemello” del Lotto. I due concorsi, ricordiamolo, sono strettamente connessi uno all’altro anche se le vincite sono assolutamente indipendenti. Cosa occorre fare per poter partecipare al gioco del Simbolotto? Semplice: giocare al Lotto! C’è tuttavia una sola regola da rispettare dal momento che sarà imprescindibile puntare sulla ruota del Lotto in promozione nel corso del mese per poter partecipare, automaticamente e gratuitamente, alla nuova estrazione.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 8 aprile: numeri vincenti!

La ruota protagonista del mese di aprile 2021 sarà quella di Genova che ha preso il posto della precedente ruota fiorentina che ha dominato nel terzo mese di questo 2021. Fatto ciò e rispettato il solo requisito richiesto, il resto avverrà in maniera del tutto automatica: verrà infatti generata una schedina che rappresenterà il biglietto di gioco contenente 5 simboli su 45 disponibili, abbinati a dei numeri.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 6 aprile 2021: il triplo 21

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, I RITARDATARI

Anche il gioco del Simbolotto ha i suoi principali simboli ritardatari. Lo sanno bene gli appassionati che ormai da mesi hanno deciso di tentare le possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto ad ogni estrazione del Lotto, sfidando la sorte grazie all’opzione gratuita. In attesa della nuova estrazione che avverrà come sempre dopo il Lotto in questa serata di giovedì 8 aprile, dedichiamo la nostra attenzione ai maggiori simboli che si fanno desiderare da più tempo. In cima ai ritardatari nel Simbolotto troviamo l’8 Braghe, che si fa attendere da ormai 37 concorsi consecutivi. Alle sue spalle ma a brevissima distanza, si piazza il 36 Nacchere con un ritardo collezionato di ben 32 estrazioni. Completa il podio dei simboli ritardatari il 44 Prigione che attualmente si piazza a quota 26.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 aprile 2021

In merito alle altre statistiche del Simbolotto , appena fuori dal podio troviamo con 25 concorsi in ritardo il 15 Ragazzo, seguito dal 9 Culla a quota 22 estrazioni in attesa. Tra i simboli che hanno fatto capolino più di recente, oltre a quelli che hanno caratterizzato l’ultima estrazione e che vi andremo a presentare a breve, ricordiamo il 18 Cerino, il 40 Quadro, il 39 Forbici, il 21 Lupo ed il 28 Ombrello. Ecco invece qual è stata la cinquina di numeri e simboli della passata estrazione: il Disco (32), il Diamante (29), la Luna (6), il Buffone (41), la Rondine (45).



© RIPRODUZIONE RISERVATA