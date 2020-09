SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 8 settembre 2020

Il Simbolotto ha subito dopo il Lotto dato i propri Simboli vincenti. I numeri questa volta relativi alla ruota di Palermo sono il 4, il 26, il 21, il 28 e il 2. Che rispettivamente fanno riferimento al maiale, all’elmo del guerriero, al lupo, all’ombrello e alla mela. CLICCA QUI PER LE ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO, DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: CRESCE L’ATTESA PER I SIMBOLI ESTRATTI

Il Simbolotto torna oggi e insieme al Lotto, gioco di cui è complementare, apre la settimana di estrazioni. Proprio al termine delle operazioni relative alle ruote, si accenderanno i riflettori sul Simbolotto e la sua combinazione di numeri e simboli vincenti. Quello che c’è tra questi due giochi è, infatti, un legame molto stretto. In primis, per partecipare ai concorsi del Simbolotto bisogna giocare al Lotto, scegliendo però la ruota in promozione nel mese. Nel caso di settembre si tratta di quella di Palermo. Così sulla schedina viene stampata una cinquina di numeri e simboli con cui tentare una seconda volta la fortuna. E poi l’estrazione avviene nello stesso luogo, peraltro subito dopo. Se si è appassionati del Lotto, è facile dunque diventarlo del Simbolotto, anche se i simboli associati ai numeri non sempre trovano una corrispondenza nella smorfia napoletana che spesso accompagna le scelte del primo gioco.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Quali saranno i numeri-simboli vincenti di oggi? Impossibile fare delle previsioni prima dell’estrazione di oggi del Simbolotto, ma comunque si può dare uno sguardo alle statistiche per capire il “trend”. Ci riferiamo ai cosiddetti simbolotti frequenti, quelli che si fanno vedere con più frequenza nelle cinquine fortunate di questo gioco complementare al Lotto. Pensiamo all’Italia (1) che di frequenze ne ha accumulate 28, conquistando la vetta della classifica. Al secondo posto Rondine (45) a quota 26. Sono 24 le estrazioni accumulate dalla Mano (5) che quindi completa il podio. Ai suoi piedi c’è un poker di numeri-simboli: Maiale (4), Elmo (26), Diamante (29) e Uccello (35). A seguire poi una “manita” di simbolotti che hanno accumulato le stesse frequenze: Nacchere (36), Topi (11), Cerino (18), Mela (2) e Baule (14), tutti e cinque a quota 21 frequenze al Simbolotto. Molto però potrebbe cambiare stasera…

© RIPRODUZIONE RISERVATA