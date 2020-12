Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 9 dicembre 2020

Era atteso per ieri ma il Simbolotto ha slittato il suo consueto appuntamento alla data di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, in concomitanza con la nuova estrazione del Lotto. Piccola modifica nel calendario legato al gioco che accomuna migliaia di appassionati, i quali ieri si sono dovuti fermare in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, salvo però tornare oggi con le estrazioni della lotteria più amata degli italiani, compresa quella complementare legata al Simbolotto. L’appuntamento è come sempre in programma subito dopo l’estrazione consueta delle 11 ruote del Lotto, quando saranno estratti cinque simboli vincenti da un’urna meccanica dalla sede di Roma e dedicata esclusivamente a questo gioco. Ogni mese il Simbolotto vede una differente ruota protagonista e in questo dicembre che va a chiudere il 2020 la ruota di riferimento sarà quella di Venezia. Per ciascuna giocata al Lotto/ Lotto Più eseguita proprio sulla ruota in promozione viene assegnata una combinazione casuale di 5 simboli tra i 45 disponibili.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: QUANTO SI PUO’ VINCERE

Per giocare al Simbolotto non vi è alcuna strategia ben precisa da adottare dal momento che la scelta di simboli e relativi numeri è del tutto casuale ed automatica. Al tempo stesso la giocata è gratuita e rappresenta quindi una opportunità in più per vincere. Basterà quindi una semplice giocata di un euro al Lotto per poter essere baciati dalla Dea Bendata che, facendovi indovinare la cinquina fortunata del Simbolotto vi farà ottenere un premio extra di 10 mila euro. L’esito del gioco complementare, è infatti completamente indipendente dalla giocata base al Lotto. In caso di vincita, i premi andranno quindi a sommarsi aumentando ulteriormente il gruzzoletto finale. Il premio maggiore è pari a 10mila euro che è possibile vincere intercettando tutti e cinque i simboli estratti, ma ci sono anche altre categorie come il “4” del valore di 50 euro, il “3” che vi porterà ad avere 5 euro in più in tasca ed infine il “2”, che contribuirà a farvi ottenere il classico premio di consolazione del valore di un solo euro. L’ultima estrazione dello scorso 5 dicembre ha portato alla seguente combinazione: 2-mela; 17-sfortuna; 40-quadro; 12-soldato e 15-ragazzo.



