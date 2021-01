SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione 9 gennaio 2021: i simboli di oggi

Numeri vincenti Simbolotto: solo tre parole, ma molto significative per coloro che hanno partecipato all’estrazione di oggi. Questo perché indovinarli vuol dire metter le mani su un premio di 10mila euro. Questo è infatti il bottino previsto, raddoppiato rispetto a quello con cui questo gioco complementare al Lotto è stato lanciato. Per questo l’attenzione è massima, e non può essere altrimenti, visto che anche una piccola distrazione può rivelarsi fatale. Prendetevi allora il vostro tempo, del resto la cosa più importante è stata fatta: raccogliere i numeri vincenti, la combinazione di numeri e simboli che potrebbe cambiarvi la vita.

Non parliamo di somme astronomiche, ma se possono realizzare un progetto che avete in serbo e per un motivo qualsiasi (a partire dall’emergenza Covid) non potete realizzare, allora la nostra espressione non è poi così esagerata o lontana dalla realtà. E allora buona fortuna con i numeri vincenti del Simbolotto: 10 Fagioli, 8 Braghe, 6 Luna, 38 Pigna, 21 Lupo. (agg. di Silvana Palazzo)

L’estrazione del Simbolotto chiude un’altra settimana di caccia a vincite importanti. Questa lo è stata più di tutte, perché c’è stato l’assalto al biglietto vincente della Lotteria Italia 2021, oltre ai tradizionali appuntamenti con Superenalotto, Lotto e appunto il suo gioco complementare. Gli italiani, alle prese con le restrizioni del governo a causa della pandemia Covid, si affidano anche ai numeri per rischiare un orizzonte che sembra meno cupo grazie alla partenza della campagna vaccinale. Nel caso specifico del Simbolotto si affidano a numeri e simboli, visto che questo è un gioco in cui ogni numero è associato, appunto, ad un simbolo. Non dovete sceglierli, però, perché la cinquina viene affidata in maniera automatica dal sistema quando effettuate la giocata al Lotto scegliendo la ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso di gennaio è quella di Bari. E non dovete neppure pagare nulla, perché la giocata del Simbolotto è sempre gratuita.

Se in occasione dell’ultima estrazione del Simbolotto ci siamo concentrati sulle statistiche legate ai numeri e simboli frequenti, ora invece diamo uno sguardo a quelli ritardatari. Uno di loro potrebbe spuntare proprio tra la cinquina vincente di oggi. Al primo posto c’è 25 Natale, che ha accumulato ben 24 ritardi finora. Al secondo posto c’è 19 Risata, che lo insegue con 21 assenze. Una in più di due simbolotti che occupano il gradino più basso del podio. Per il Simbolotto al terzo posto infatti ci sono 28 Ombrello e 21 Lupo, appunto con 20 ritardo. Ai piedi del podio 35 Uccello, che di assenze ne ha accumulate invece 19. Un po’ più staccato 20 Festa che ha collezionato 16 assenze. La Sfortuna, 17, invece ne ha fatte 14. Alle sue spalle c’è 30 Cacio con 13 ritardi, mentre a completare la top ten un poker di simbolotti. Ci riferiamo a 15 Ragazzo, 34 Testa, 45 Rondine e 37 Piano che sono arrivati alla soglia della nuova estrazione con 11 ritardi.

