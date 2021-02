SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 Febbraio 2021

L’estrazione del Simbolotto si è tenuta poco fa e ci ha regalato i numeri vincenti con i simboli a cui sono associati. Dunque, è arrivato il momento della verità, quello in cui verificare se la cinquina presente sulla propria schedina corrisponde a quella fortunata di oggi. In tal caso sarà stato centrato il “5” che può valere 10mila euro. In caso contrario, dovrete verificare se ci sono altre corrispondenze. Questo perché al Simbolotto si può vincere anche centrando 4, 3 o solo 2 numeri e simboli fortunati. Chiaramente a seconda della quantità di simbolotti indovinati, varia l’importo del premio che si riesce ad ottenere. Anche per questo motivo dovrete dedicare la massima attenzione alla verifica della vostra giocata. Poco importa se lo farete prima o dopo di quella del Lotto. Anzi, potreste ritrovarvi con una schedina che vale ben due vincite… E allora ecco la cinquina di numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: le Forbici (39), il Soldato (12), il Naso (16), l’Ombrello (28), la Luna (6). Buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

Oggi, giovedì 11 febbraio 2021, una nuova estrazione del Simbolotto. Tra non molto verranno estratti i numeri vincenti, con i relativi simboli. Questo è, infatti, un gioco in cui ai numeri si abbinano in modo imprescindibile dei simboli. Ed è anche uno dei motivi per il quale è un concorso diverso dagli altri a cui siamo affezionati, pensiamo ad esempio al Lotto, gioco a cui il Simbolotto è abbinato. Tra loro peraltro c’è un legame molto forte. Per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisogna, infatti, necessariamente giocare al Lotto. E soprattutto bisogna farlo scegliendo la ruota in promozione mese dopo mese. Nel caso di febbraio è quella di Cagliari. Cosa vuol dire dal punto di vista pratico ciò? Bisogna effettuare una giocata al Lotto scegliendo la ruota sarda. In questo modo si ottiene una cinquina di numeri e simboli con cui appunto partecipare all’estrazione che si tiene ogni martedì, giovedì e sabato, sempre insieme a quella del Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

Per il consueto appuntamento con le statistiche del Simbolotto, ci concentriamo sui numeri e simboli frequenti. In particolare, approfondiamo la classifica, cominciando dal vertice. Al primo posto c’è Italia (1) che ha raccolto più frequenze, ben 37 per la precisione. In questi concorsi ha accumulato un buon vantaggio su 12 Soldato, con 33 frequenze, quindi al secondo posto. Terzo invece per 36 Nacchere, che con le sue 32 frequenze si posiziona quindi sul gradino più basso del podio. Ha una frequenza sola di vantaggio rispetto a ben cinque simbolotti che hanno accumulato finora 31 frequenze. Si tratta di 11 Topi, 26 Elmo, 2 Mela, 45 Rondine e 3 Gatta.

Alle loro spalle c’è poi una sestina di simbolotti con 30 frequenze ciascuno. Di questo gruppo fanno parte 38 Pigna, 29 Diamante, 14 Baule, 18 Cerino, 4 Maiale e 5 Mano. Equilibri però fragili che potrebbero cambiare con l’estrazione di oggi del Simbolotto.



